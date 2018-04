Rebelião termina com com 8 foragidos e 7 feridos em Bragança no Pará

Invasão tática ocorreu na unidade prisional ocorreu por volta das 10h30, quando as negociações foram encerradas

A rebelião que começou no início da segunda-feira (16) no Centro de Recuperação Regional de Bragança (CRRB), no nordeste do Pará, terminou com a fuga de 8 detentos e mais 7 pessoas feridas. Nenhuma morte foi registrada.

De acordo com o G1, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou através de um boletim enviado no fim da manhã que a rebelião foi controlada.

Uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar foi deslocada até Bragança para ajudar nas negociações. A PM encerrou as negociações com os detentos por volta das 10h30, quando ocorreu a invasão tática na unidade prisional.

Ainda de acordo com o site, os presos se rebelaram devido a superlotação carcerária e demora das audiências com a Justiça. Atualmente, a unidade custodia 315 detentos, mas a capacidade é para 122.

A rebelião começou por volta das 06h15, durante a entrega do café da manhã. Os presos começaram a depredar parte das celas do bloco carcerário, além de queimar colchões e subir no telhado da unidade prisional. Um dos detentos chegou a ser feito refém por outros detentos, mas foi liberado. Nenhum agente penitenciário foi tomado como refém.

Fugitivos

As buscas aos foragidos são realizadas por equipes da PM. Quem tiver qualquer informação pode fazer uma denúncia anônima pelo 181. O sigilo é garantido. Veja a relação oficial de foragidos:

Alan Monteiro;

Arlindo da Silva;

Claúdio Robson Amorim;

Elton Rodrigues da Silva;

Luan Victor do Rosário Reis;

Rafael Rodrigo Sousa da Silva;

Renan Assunção Mendonça;

Rodrigo da Silva Costa.