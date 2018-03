Receita: batata chips de micro-ondas

Veja como preparar

Por Vigilantes do Peso (Foto: Divulgação)

Ingredientes

1 unidade grande de batata crua, lavada e finamente fatiada

1/2 colher de chá de azeite de oliva

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino preta moída

Preparo

Deixe as rodelas de batata em uma tigela com água gelada por 2 a 3 minutos, escorra e seque. Coloque duas folhas de papel toalha em um prato próprio para ir ao micro-ondas. Arrume as fatias de batata no prato, sem deixar que uma fique sobre a outra (faça aos poucos se necessário). Leve ao micro-ondas por 4 minutos em potência alta, vire, salpique com sal e pimenta e coloque por mais 3 a 4 minutos, até que as fatias tomem a consistência de chips. Coloque os chips em uma tigela e repita o processo com toda a batata.