Receita Federal apreende 1,5 milhão de produtos ilegais provenientes da China

Foram apreendidos armas de choque (tasers) e exemplares falsificados de cigarros eletrônicos

Agentes da Receita Federal no Rio de Janeiro apreenderam mais de R$ 1,5 milhão produtos ilegais provenientes da China. A apreensão aconteceu nesta semana no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e divulgada hoje (13).

Entre os produtos apreendidos pelos fiscais da Receita estão armas de choque (tasers) e exemplares falsificados de cigarros eletrônicos, aparelhos de rádio e carregadores e cabos para celulares. No total, mais de 19 toneladas de mercadorias irregulares foram recolhidas.

Os produtos estavam dentro de um contêiner proveniente da cidade chinesa de Xangai. Depois da apreensão, os fiscais intensificaram os controles na região do Porto de Itaguaí.