Receita: Filé de costela com barbecue

Veja como preparar

Por Academia da Carne/Créditos:Divulgação

Ingredientes

1 peça de filé de costela de 1,5 kg

Sal e pimenta a gosto

Folhas de sálvia picadas a gosto

1 pote de molho barbecue (300g)

10 dentes de alho

12 minicebolas

1 pimentão vermelho cortado em cubos grandes

4 batatas cozidas cortadas em cubos grandes

Azeite para regar

Preparo

Coloque o filé de costela em uma assadeira, tempere com o sal, a pimenta e a sálvia. Cubra toda a carne com metade do molho barbecue, embrulhe com papel alumínio duas vezes para não vazar o molho. Deixe na geladeira de um dia para o outro. Asse embrulhado no forno pré-aquecido a 200ºC durante 1 hora ou até ficar macio. Retire o papel alumínio e todo o molho que se formou e reserve. Besunte novamente a carne com o molho barbecue, ao lado coloque o alho, a cebola, a batata, o pimentão e regue com azeite. Leve ao forno por mais 40 minutos. Coloque o molho reservado em uma panela e deixe ferver até engrossar. Sirva a carne com os legumes e o molho.