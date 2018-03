Receita: meia Lua de Marshmallow

Saiba como preparar

Por Tupperware (Foto: divulgação)

Meia Lua de Marshmallow

Ingredientes

200g de chocolate meio-amargo em barra

150g de marshmallows

1 colher (sopa) de água

Preparo

Pique o chocolate e coloque-o na Jarra Microplus, tampe e leve ao micro-ondas por 2 minutos na potência 70. Retire do micro-ondas e misture até ficar cremoso. Deixe o chocolate repousar por 1 minuto. Com uma espátula pequena, espalhe o chocolate pelas cavidades da forma de silicone cobrindo todas as superfícies uniformemente. Reserve 1/3 do chocolate para colocar na Forma de Silicone Tupperware. Coloque os marshmallows na Jarra Microplus, adicione uma colher de água, tampe e leve ao forno de micro-ondas por 30 segundos na potência 70. Retire e mexa. Divida os marshmallows derretidos uniformemente em cada cavidade da forma de silicone, cubra com o restante do chocolate derretido e leve ao freezer por 30 minutos antes de servir.