Recital e exposição gratuitos celebram Alfredo Volpi no MAM

O violonista Mario Ulloa se apresenta nesta quarta (4), às 20h, no Solar do Unhão

Como parte das atividades ligadas à exposição Volpi, o violonista Mario Ulloa realiza uma apresentação gratuita no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), amanhã, às 20h. Com repertório dedicado à obra do compositor carioca Heitor Villa-Lobos (1887- 1959), a apresentação batizada de Recital Bo Bardi, Villa e Volpi marca a trilha sonora do museu projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992).

Além de aproveitar o som de Ulloa, que é natural de Costa Rica e radicado em Salvador, o público pode visitar a exposição que destaca a obra do pintor italiano Alfredo Volpi (1896-1988), ícone da segunda fase do modernismo brasileiro. A mostra faz parte do projeto Estado Bienal do MAM e reúne 33 obras de variadas fases do artista, a maioria de colecionadores brasileiros. As bandeirinhas coloridas e o casario romântico estão entre as marcas de Volpi.

“O mundo inteiro descobriu Volpi. Tempos atrás, fiz uma provocação ao Instituto Volpi, em São Paulo, para montar essa exposição”, comenta o diretor do MAM-BA, Zivé Giudice. Com curadoria de Sylvio Nery, a exposição tem realização do MAM com produção e apoio do Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna, da Galeria Almeida & Dale, ambos de São Paulo, e da Paulo Darzé Galeria de Arte, de Salvador.

Serviço

O quê: Recital Bo Bardi, Villa e Volpi

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão | 3117-6139)

Quando: Quarta (4/4), às 20h (recital); de terça a domingo, das 13h às 18h (visitação da exposição). Até 1/7.

Entrada gratuita