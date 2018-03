Recuperação de crédito cresce 0,3% em fevereiro, mostra Boa Vista SCPC

Indicador é obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da instituição

O índice de recuperação de crédito mostrou crescimento de 0,3% em fevereiro ante janeiro após retirar os efeitos sazonais, segundo a Boa Vista SCPC. O indicador é obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da instituição. Na comparação com o mesmo mês de fevereiro, houve expansão de 3,7%. Já na análise acumulada em 12 meses, o índice de recuperação de crédito mostrou queda de 0,3%.

A instituição pondera que, embora o indicador tenha caído em 12 meses, parte do País já conseguiu reverter a tendência ao longo do último ano, como efeito do gradual aumento da atividade econômica e melhoria do mercado de trabalho, segundo a Boa Vista SCPC. É o caso das regiões Sul (5,6%) e Sudeste (0,5%). "Caso esse cenário continue, espera-se convergência da recuperação de crédito para as demais regiões a níveis positivos ao longo do ano."

O Nordeste aponta o declínio mais forte em 12 meses, de 5,6%, seguido do Norte (-3,6%) e do Centro-Oeste (-2%).

No mês, apesar da alta, somente a região Sudeste apresentou avanço, de 1%. O Sul do País ficou estável, enquanto apresentaram recuo as regiões Centro-Oeste (-0,2%), Norte (-0,3%) e Nordeste (-1,4%).