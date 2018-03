Reeleição de Lídice ao Senado vira prioridade no PSB

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

Antes restrita ao PSB da Bahia, a ofensiva para que a senadora Lídice da Mata dispute a reeleição por uma chapa avulsa virou prioridade para a cúpula nacional do partido. Certos de que Lídice dificilmente terá espaço no palanque principal do governador Rui Costa (PT), cardeais da legenda elevaram a pressão sobre a senadora e avisaram que sua candidatura ganhou importância estratégica no PSB. Para convencê-la, argumentam que Lídice tem altas chances de vencer por reunir três trunfos. Primeiro, possui recall consolidado na capital e interior, elemento de valor em uma campanha curta. Ao contrário de nomes do PP, PSD e PR - hoje, da base aliada ao presidente Michel Temer (PMDB) -, a socialista tende a ser destinatária dos votos do eleitorado de esquerda, junto ao ex-ministro Jaques Wagner (PT). Por fim, será uma mulher no páreo dominado por homens.

Cordão umbilical

Caso Lídice da Mata entre na corrida, ela manterá o apoio a Rui Costa para reforçar sua identidade com a ala liderada pelo PT.

Sinuca de bico

Defensor da candidatura de Lídice da Mata, o deputado estadual Marcelo Nilo, recém-filiado ao PSB, endossa a tática da chapa avulsa. “Sem dúvida, ela terá apoio majoritário das lideranças petistas, que se sentiriam constrangidos em pedir votos para políticos de partidos que chancelaram o impeachment”, avalia Nilo. Para ele, Lídice virou o grande problema na montagem da chapa do Palácio de Ondina. “Se ela não tiver vaga ao lado de Rui Costa e decidir concorrer, há risco para candidatos governistas ao Senado rejeitados por eleitores do PT”, completa.

Quase lá

Presidente da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o advogado baiano Silvio Pinheiro esteve a um passo de assumir o Ministério da Educação. Em recente encontro com a bancada do DEM no Congresso, o ministro Mendonça Filho revelou preferência por Pinheiro como substituto após sua saída da pasta para brigar por um novo mandato de deputado em Pernambuco. A escolha foi avalizada pelos democratas, mas esbarrou no prefeito ACM Neto. Presidente nacional do DEM, Neto alegou que o FNDE tem mais peso nos estados que a chefia do MEC, já que é Pinheiro quem trata diretamente com prefeitos.

Fermento extra

A abertura da janela partidária deve render ao DEM uma bancada de até 43 integrantes na Câmara, segundo cálculos atualizados ontem, durante a primeira reunião de ACM Neto na presidência da sigla. “Até agora, o número está em 39, mas há acordo bem avançados com mais três ou quatro”, garante o deputado federal José Carlos Aleluia. Entre eles, Arthur Maia, que acertou a saída do PPS da Bahia. “Pode ser que a quantidade aumente, embora tenha correligionários reclamando de que já há gente demais”, afirmou.

Papo final

Enquanto articula nomes para o DEM, ACM Neto acelera as costuras com o PMDB sobre a sucessão estadual. Os sinais são de que ele e o deputado federal Lucio Vieira Lima estão perto de um acerto.