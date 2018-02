Reforços do Vitória são regularizados e já podem estrear domingo

Walisson Maia, Pedro Botelho, Jonatas Belusso e Baumjohann estão aptos para enfrentar o Bahia de Feira

O Vitória terá quatro reforços para seu próximo jogo, contra o Bahia de Feira, domingo (4), no Barradão. Isso porque os novos contratados pelo rubro-negro - o zagueiro Walisson Maia, o atacante Jonatas Belusso, o lateral-esquerdo Pedro Botelho e o meia alemão Baumjohann - tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol e, com isso, estão regularizados.

Das novas peças rubro-negras, a que tem contrato mais longo é o centroavante Jonatas Belusso, de 29 anos, que ficará na Toca do Leão até dezembro de 2019. Ele estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e tem passagens também por Londrina, Juventude, Brusque, Guaratinguetá, Treze, Náutico e Brasil de Pelotas. Viveu grande fase no ano passado, quando foi artilheiro do Campeonato Catarinense pelo Brusque e marcou 11 gols em 17 jogos da Série B pelo Londrina, antes de migrar para o país do Oriente Médio. Chega para ocupar a lacuna deixada por Tréllez, vendido ao São Paulo.

Walisson Maia, 26 anos, fica até o fim deste ano no rubro-negro, emprestado pelo Coritiba. Formado na base do clube paranaense, ele passou por Ituano, Fortaleza, ASA, J. Malucelli, Boa e Atlético de Sorocaba-SP até voltar ao time paranaense, em 2014. No ano passado, foi campeão estadual e disputou 11 partidas no Brasileirão, sendo dez como titular. O Coxa foi rebaixado para a Série B.

Walisson vai disputar vaga com Bruno Bispo, que virou titular após a saída de Wallace para o Göztepe, da Turquia. O elenco tem ainda Kanu, Ramon, lesionado, Josué e Léo Xavier.

Os outros dois atletas ficam só até julho, com possibilidade de renovação. O meia alemão Alexander Baumjohann, 31 anos, atuou pelo Coritiba em apenas dois jogos em 2017. Ele iniciou a carreira no Schalke 04 e passou também por Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique, Kaiserslautern e Hertha Berlim. Já o lateral-esquerdo Pedro Botelho, 29 anos, estava no CRB.

Pedro Botelho, Baumjohann e Jonatas Belusso estão treinando na Toca desde a semana passada. Walisson chegou nesta semana, mas fez a pré-temporada no Coritiba e inclusive jogou no domingo (28), pelo estadual paranaense.

Os quatro atletas serão apresentados oficialmente na tarde desta sexta-feira (2), no Barradão.