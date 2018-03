Região do Shopping da Bahia ganhará condomínio da MRV focado na classe média

Em entrevista ao CORREIO o diretor comercial Yuri Chain informou os planos da construtora, na Bahia, em 2018

Yuri Chain é diretor comercial da MRV nas regiões de Minas Gerais e Nordeste (Foto: Divulgação)

Para comemorar 10 anos na Bahia, a MRV volta ao circuito de lançamentos imobiliários com força total, prevendo quatro novos empreendimentos com preços até R$ 180 mil em Salvador e Região Metropolitana, até junho. Em entrevista ao CORREIO, o diretor comercial para Minas Gerais e Nordeste da companhia, Yuri Chain, contou que até o final do ano a MRV investirá R$ 600 milhões em toda a Bahia, disponibilizando mais de 6 mil novos apartamentos, a começar pelo Solar do Iguatemi, que deve ser lançado até o fim deste mês para marcar a entrada da empresa no segmento de médio padrão na Bahia.



O que uma década de história na Bahia, representa para a MRV?

Há 10 anos lançamos o nosso primeiro empreendimento em Lauro de Freitas e foi um sucesso de vendas, desde então nos tornamos líderes de mercado. Hoje, além de Salvador, temos empreendimentos em Lauro, Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Já lançamos mais de 8 mil apartamentos aqui, o que representa um valor geral de vendas (VGV) superior a R$ 1 bilhão, tornando a Bahia, o mercado mais importante do Nordeste para nós.

Qual a estratégia adotada para manter os negócios em alta durante a crise?

Durante o período de crise aproveitamos para reforçar o nosso banco de terrenos, sabendo que eventualmente a economia retomaria o crescimento. Dobramos o número de lotes, e hoje temos um banco de R$ 43 bilhões, com capacidade para construir 110 mil apartamentos. Nesse mesmo período seguimos crescendo na Bahia, lançando [imóveis] e foi justamente quando assumimos a liderança do mercado.

Apesar do sucesso com o Minha Casa Minah Vida, a MRV planeja investir no mercado de médio padrão?

É um projeto. O MCMV é um mercado de primeiro apartamento, é uma aquisição por necessidade primária. Já o mercado de médio padrão tem o perfil de investimento. Com a melhora na economia acreditamos que esses investidores voltarão a comprar. Em Salvador vamos lançar o Solar do Iguatemi, com três torres, para atender esse público [de médio padrão], mas também ofereceremos algumas unidades mais baratas.

Quais são os lançamentos da MRV previstos para 2018?

Ainda no primeiro semestre vamos lançar o Solar do Jardim, em Lauro de Freitas, com 150 unidades, no Caji. E também teremos o Salvador Garden, a 900m do Salvador Shopping, ambos nas faixas 2 e 3 do MCMV (até R$ 180 mil) e o Salvador Ville, no Cia-Aeroporto, próximo ao pedágio, que será o primeiro empreendimento na faixa 1,5 do MCMV (até R$ 122 mil) na região metropolitana de Salvador, um investimento de cerca de R$ 140 milhões, só até junho, para um total de 3,6 mil novas unidades. Em toda a Bahia, até dezembro, investiremos R$ 600 milhões na construção de mais de R$ 6 mil unidades. Atualmente temos um estoque de 600 apartamentos em Salvador e acredito que liquidaremos essa cota nos próximos quatro meses, por isso temos a urgência de trazer os novos lançamentos.