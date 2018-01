Régis e Nino são vetados e não encaram o Flu de Feira

Meia e lateral estão machucados e não têm condições de entrar em campo sábado (27)

O técnico Guto Ferreira ganhou duas baixas para montar o time do Bahia, que enfrenta o Fluminense de Feira, sábado (27), às 16h, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O meia Régis e o lateral Nino Paraíba foram vetados pelo departamento médico e estão fora do duelo.

Régis sofreu uma lesão muscular durante a derrota para o Bahia de Feira por 1x0, no domingo (21). Ele ficou fora do duelo contra o Jacuipense. Titular na ocasião, Vinícius deve seguir na equipe. Já Nino Paraíba sofreu uma entorse no tornozelo no segundo tempo do duelo contra o Leão do Sisal. Sem o lateral, João Pedro voltará a ser titular.

Quem pode reforçar o time contra o Touro é o atacante Kayke. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está à disposição de Guto Ferreira.