Rei Momo recebe chaves da cidade 17h na Barra

Depois da abertura oficial do evento, tem Claudia Leitte

Professor de História e Dança André Luís Almeida, o Dallas, vai entregar as chaves(Foto: Betto Jr./CORREIO)

O Carnaval de Salvador será oficialmente aberto hoje, quando o Rei Momo receber as as chaves da cidade pelas mãos do prefeito ACM Neto, no circuito Dodô (Barra/Ondina). Neste ano, a honraria será do professor de História e Artes Luis Santos, conhecido como Dallas. Ele ganhou o concurso para ser rei da folia no final do mês passado.



A entrega das chaves, que acontece a partir das 17h, no Camarote Expresso 2222, no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, vai sacramemtar o clima de alegria que já vem tomando conta da capital baiana nos últimos dias, quando já aconteceram o Fuzuê, o Furdunço e o Pipoco. Haja fôlego e disposição para curtir até os últimos minutos na Quarta-feira de Cinzas.

COMEÇOU! Saiba em tempo real tudo que acontece nesta quinta-feira de Carnaval

A partir das 17h30, o trajeto será tomado por foliões que acompanharão o show da cantora Claudia Leitte. Ela se apresentará junto com DJ Pitbull, com participação do grupo Fitness Zumba, em desfile sem cordas. O circuito Dodô também será palco do segundo dia de Furdunço, com 24 atrações.