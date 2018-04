Reino Unido e EUA dizem que uso de armas químicas não pode ficar sem resposta

Os dois líderes políticos conversaram na noite dessa quinta-feira (12), por telefone, sobre a última crise na Síria

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, concordaram que o uso de armas químicas não pode ficar "sem resposta" e ressaltaram a importância de impedir que o regime sírio volte a utilizá-las. A informação é da Agência EFE.

Os dois líderes políticos conversaram na noite dessa quinta-feira (12), por telefone, sobre a última crise na Síria, após o ataque químico do último sábado (7), na cidade de Duma, atribuído ao regime de Bashar Al Assad, informou um porta-voz de Downing Street, residência oficial da primeira-ministra britânica.

"Eles concordaram que o regime de Bashar Al Assad estabeleceu um modelo de comportamento perigoso em relação ao uso de armas químicas. Acreditam ser vital que o uso de armas químicas não fique sem resposta e na necessidade de impedir um novo uso dessas armas por parte do regime sírio", disse a fonte. "Eles seguirão trabalhando estreitamente para uma resposta internacional", completou o porta-voz oficial.

Theresa May convocou ontem uma reunião de emergência para avaliar a crise e considerar as opções sobre o possível apoio do Reino Unido a uma eventual operação militar dos EUA contra a Síria. Ficou acertado que o governo vai continuar trabalhando com os EUA e a França para buscar uma "resposta internacional coordenada" ao suposto ataque químico, segundo fontes oficiais.

A primeira-ministra considera que é altamente provável que o regime sírio seja responsável pelo ataque.