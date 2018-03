Relembre participações de Stephen Hawking nas artes

Astrofísico, que morreu nesta quarta-feira (14), também fez história no cinema, nas séries, na literatura e até na música

Gênio da ciência, inspiração para quem luta pela sobrevivência, referência para falar filosofar e, até, um bom lembrete quando o assunto é uma lista de pessoas que demonstra bom humor nas maiores adversidades. Essas são apenas algumas das características de Stephen Hawking, famoso físico britânico que morreu nesta quarta-feira (14). Com tantas qualidades, Hawking transpassou o universo científico e deixou marcas nas artes, tornando-se um ícone da cultura pop. Filmes, séries e músicas são somente alguns dos exemplos que contaram com a aparição do físico.

Além das participações oficiais do físico em várias artes, frases de Hawking inspiraram músicas e episódios de séries

Biografia no cinema

Em meio a tantos destaques, a cinebiografia de Stephen rendeu um Oscar. Intitulado de A Teoria de Tudo, o filme, de 2014, foi indicado ao principal prêmio de cinema (de Melhor Filme) e levou a estatueta de Melhor Ator para Eddie Redmayne, que viveu o físico na telona. Confira o trailer:







O filme expõe como o astrofísico fez descobertas relevantes para o mundo da ciência, inclusive relacionadas ao tempo. Também retrata seu romance com Jane Wilde, uma estudante de Cambridge que viria a se tornar sua esposa. Aos 21 anos de idade, Hawking descobriu que sofria de uma doença motora degenerativa (denominada de ELA: Esclerose Lateral Amiotrófica), mas isso não o impediu de lutar, contribuir com novas teorias e alcançar o posto de um dos maiores cientistas da atualidade. Saiba mais curiosidades sobre Hawking.



Além da notoriedade até nos cinemas, Hawking fez graça no seriado de comédia The Big Bang Theory (série mais assistida dos EUA), teve frases colocadas em discos da banda Pink Floyd e também deu sua contribuição própria como autor de livros infantis.

Relembre algumas das participações do físico nas artes:

The Big Bang Theory







Um herói para o quarteto que protagoniza a série The Big Bang Theory, Stephen Hawking é citado em diversos dos episódios da comédia e chegou a participar de cenas, interpretando ele mesmo. A aparição empolga Sheldon, personagem de Jim Parsons, que o tem como maior ídolo. A primeira aparição do físico na série foi em 2011. Sua última participação foi na estreia da 11ª temporada da série, em 2017. Em um dos episódios, ele participa de uma videoconferência com os personagens Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) e Sheldon Coope. O físico aparece sempre com um humor ácido, brincando com 'as próprias chatices', e até canta Parabéns para Sheldon em um dos momentos.



O ator Johnny Galecki homenageou Stephen nesta quarta-feira (14), quando foi anunciada sua morte. "Não apenas seu brilhantismo, mas seu senso de humor também fará falta para todos". Confira postagem feita no Instagram:



Em 1993, Stephen Hawking interpretou ele mesmo no 26º episódio (Descent) da sexta temporada da série de ficção científica Star Trek. Na cena, o físico participa de uma rodada de pôquer ao lado de Isaac Newton, interpretado por John Neville, e Albert Einstein, papel de Jim Norton.

Pink Floyd







Hawking apareceu em dois discos do Pink Floyd. A primeira vez foi em The Division Bell, de 1994. Uma narração do físico foi usada na faixa Keep Talking. Sua voz “eletrônica” também está no disco de 2014, intitulado de The Endless River, na faixa Talkin' Hawkin. A frase de destaque colocada na música foi:

As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo.

Falando em música, o físico ainda esteve no palco com a banda de metal/rock Anathema em 2016, quando o grupo fez um cover de Keep Talking, a mesma música da qual ele participou no disco The Division Bell.



Os Simpsons







Stephen Hawking teve citações e participações em, pelo menos, quatro episódios dos Simpsons. A primeira das suas participações foi no episódio intitulado de Eles Salvaram a Inteligência de Lisa, quando ele é convidado para intervir nos planos de um grupo de pessoas com os maiores QIs de Springfield. Além desse episódio, Stephen já "apareceu" tomando uma cerveja com Homer, entre outras situações.



Futurama







Do mesmo criador dos Simpsons, Matt Groening, o desenho Futurama também teve a inclusão de Hawking em três episódios, nos quais o físico deu voz a si mesmo. Outro desenho a contar com Hawking foi Family Guy.



Monty Python: O sentido da vida ao vivo

Em 2014, Stephen Hawking interpretou ele mesmo no documentário Monty Python, que conta a história da carreira de comediantes britânicos, além de mostrar as filosofias por trás das obras apresentadas.







Uma Breve História do Tempo



Em 1992, o físico participou de mais um documentário. Dirigido por Errol Morris, projeto retrata um pouco da vida e do trabalho do próprio Stephen.



Livros infantis



Com o desejo de tornar suas ideias mais acessíveis e de disseminar mais discussão e conteúdo, o físico buscou uma linguagem mais simples para falar de ciências. Assim, Hawking produziu quatro livros de ficção para crianças: George e o Segredo do Universo, George e a Caça ao Tesouro Cósmico, George and the Big Bang e George and the Unbreakable Code - os dois últimos não chegaram ao Brasil.