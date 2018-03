Leonardo Eugênio é médico

Você sabia que o Rivotril, um benzodiazepínico utilizado para o manejo da insônia e que causa dependência química e psicológica é o segundo remédio mais vendido no Brasil? E o quê isso tem a ver o nosso relógio biológico, tema vencedor do prêmio Nobel de medicina 2017? Vamos entender.

Desde 1800 que imaginava-se que existia algo nos seres vivos que os adaptava às mudanças diárias do meio ambiente. Naquela época observaram que as mimosas, plantas que se fecham durante a noite e se abrem durante o dia, mesmo quando confinadas em um ambiente escuro, seguiam o seu ritmo em perfeito compasso com a rotação da terra, independente da exposição à luz. Depois descobriu-se que os animais também possuíam esse relógio biológico que os ajuda a adaptar a sua fisiologia às flutuações do meio ambiente durante as 24h que levam para a terra executar uma rotação completa. Essa adaptação é chamada de ritmo circadiano.

Sempre que há um descompasso entre o nosso relógio interno e o meio ambiente em que nos encontramos, o bem estar orgânico é afetado. Um exemplo simples disso é o “jet leg”: sensação de cansaço e desconforto que experimentamos sempre que viajamos para países com fuso horário muito diferentes do nosso. Já existem diversos indícios que o desajuste crônico entre o nosso relógio interno e o estilo de vida que levamos (por exemplo pessoas que trabalham em turnos não habituais como vigias, policiais, profissionais de saúde, pilotos de avião etc.) está associado ao aumento do nível de estresse e ao surgimento de problemas como insônia e depressão.

Resumindo, a vida na terra é adaptada à rotação do nosso planeta e consequentemente aos ciclos dia x noite, e sabemos há pelo menos 200 anos que todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, possuem um “relógio biológico” que ajuda nessa função. Só que até então não sabíamos ao certo como esse relógio funcionava. Os cientistas Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young elucidaram em detalhes como esse sistema funciona e foram agraciados com o prêmio Nobel de medicina esse ano.

Eles conseguiram explicar como diversos genes controlam o nosso ritmo biológico diário. Esse gene decodifica uma proteína que se acumula durante a noite e é degradada durante o dia. Com isso diversas funções como metabolismo, temperatura corporal, níveis hormonais, comportamento e o sono são ajustados de acordo com o período do dia em que nos encontramos.

Este mecanismo começou a ser elucidado em 1970, quando descobriu-se um gene que quando modificado, rompia com o ciclo circadiano de moscas. Esse gene foi batizado de “Period”. Quase duas décadas depois, com o fim do projeto genoma o “Period” foi devidamente isolado e descobriu-se a proteína que o mesmo codificava, a “PER”. Os níveis de PER oscilam de acordo com o ciclo cicardiano. Esta proteína acumula-se durante a noite e é degradada durante o dia, fazendo um “feedback negativo” com o gene Period. Ou seja, quando os níveis de PER se elevam acima de um certo ponto, ela bloqueia o gene Period, parando a sua produção. E como isso é feito? A PER se liga a outra proteína a TIM, codificada por outro gene, o “Timeless”, que permite que o complexo PER/TIM entre no núcleo celular para bloquear o gene Perid. Com o decorrer dos anos outras proteínas foram sendo descobertas e adicionadas ao mecanismo de funcionamento dessa engrenagem e neste ano inclusive descobriu-se mais algumas que sincronizam esse relógio em resposta à luminosidade.

Complexo? Sim, mas vamos agora ao que interessa. E onde essa descoberta nos leva de fato? Ao início do nosso tema. Provavelmente em um futuro muito próximo, mudaremos o tratamento de patologias relacionadas desequilíbrio da produção de hormônios que estão relacionados com o ritmo circadiano como cortisol, serotonina, melatonina etc. Poderemos tratar a insônia, por exemplo, com uma terapia medicamentosa muito mais eficaz e com mínimos efeitos colaterais. Graças aos avanços da ciência os famosos e maléficos benzodiazepínicos, dentre outros, estão com os seus dias contados!

Leonardo Eugênio é médico cirurgião geral, intensivista e ortomolecular