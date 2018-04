Renner encerra inscrições em programa de trainee esta semana

Interessados devem ter previsão de formação do ensino superior entre 03/2013 a 06/2018

A Renner, empresa do setor varejista de moda, encerra as inscrições para o programa de trainee na segunda-feira (9). São oportunidades para as áreas de Planejamento, Buyer, Deisgner de Produto e Designer Gráfico.



Os interessados devem ter previsão de formação do ensino superior entre 03/2013 a 06/2018. Entre os pré-requisitos estão:graduação em Bacharelado com duração mínima de 3 anos, Inglês nível Avançado, identificação com moda, disponibilidade de viagens, disponibilidade de mudança para Porto Alegre/RS. As inscrições podem ser feitas através do site voltado para a seleção.