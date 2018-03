Repórter é surpreendida com beijo na boca: 'mereço ser respeitada'

Cena foi ao vivo, durante transmissão de jogo da Libertadores

A repórter Bruna Dealtry, do Esporte Interativo, foi surpreendida ao vivo com uma tentativa de beijo na boca por parte de um torcedor do Vasco. Ela trabalhava na cobertura do jogo do time carioca contra o Universidade de Chile, nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro, que terminou com triunfo do visitante por 1 a 0.

"Isso não foi legal, né?", disse a jornalista, espantada com o ocorrido. "Isso não precisava, mas aconteceu e vamos seguir o baile por aqui", acrescentou, durante a transmissão. Depois, a jornalista publicou o vídeo do episódio em suas redes sociais, escrevendo um texto em que fala sobre a falta de respeito.

"Mas hoje, senti na pele a sensação de impotência que muitas mulheres sentem em estádios, metrôs ou até mesmo andando pelas ruas. Um beijo na boca, sem a minha permissão, enquanto eu exercia a minha profissão, que me deixou sem saber como agir e sem entender como alguém pode se sentir no direito de agir assim. Com certeza o rapaz não sabe o quanto ralei para estar ali (trabalhando na emissora)", desabafou.

A jornalista cita seu esforço para chegar onde está, os cursos e pesquisas que fez para participar de uma transmissão de TV num jogo de futebol. "Pelo simples fato de ser uma mulher no meio de uma torcida, nada disso teve valor para ele. Se achou no direito de fazer o que fez. Hoje, me sinto ainda mais triste pelo que aconteceu comigo e pelo que acontece diariamente com muitas mulheres, mas sigo em frente como fiz ao vivo", diz. "Sou repórter de futebol, sou mulher e mereço ser respeitada", finaliza.