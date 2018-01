Reserva e Reserva Mini são as primeiras varejistas de moda a aceitar o Bitcoin

Marcas brasileiras apostam na criptomoeda como forma de pagamento no e-commerce

As marcas de moda masculina e infantil do Grupo Reserva já estão aceitando o bitcoin como forma de pagamento em seus e-commerce susereserva.com e usereservamini.com. Elas são as primeiras marcas de grande porte no mercado de moda a utilizarem pagamentos com a criptomoeda.

De acordo com o presidente do Grupo Reserva, Rony Meisler, a ideia de operar com a moeda digital vai ao encontro do que a marca busca oferecer aos clientes. "Não aceitar o bitcoin é se negar a enxergar o novo e belo lugar para onde o mundo vai. Além disso, a decisão, apesar de pioneira, nos parece quase que óbvia: sempre estivemos a serviço de nossos consumidores e as criptomoedas já são para eles uma realidade.", conta Meisler.

As transações serão administradas pela Mundipagg, gateway de pagamentos que irá fazer a operação das vendas e o armazenamento dos bitcoins. A compra funcionará da seguinte maneira: quando uma solicitação de pedido em bitcoin for feita pela Reserva para a Mundipagg, automaticamente é realizada a conversão de real para bitcoin, considerando a cotação daquele momento. Este valor é retornado para a Reserva na resposta da criação do pedido, exibindo o valor da compra em bitcoin para o comprador efetuar o pagamento, tudo isso no próprio momento da compra.





