Resgate ganha duas praças novas e três praças reformadas

Equipamentos foram inaugurados na noite desta segunda (16)

A pequena Ana Laura, 4 anos, não conseguiu ficar parada. Correu da escorregadeira para a gangorra e para a área dos equipamentos de ginástica. Ela foi uma das crianças do final de linha do Resgate que fizeram a festa com a inauguração da Praça Juracy Rubens da Silva, na noite de ontem, pelo prefeito ACM Neto.

“Esses prédios aqui do fim de linha não têm área de lazer. Então ter essa praça aqui do lado de casa foi um diferencial”, disse a mãe da menina, a estudante Aretha Ferreira, 34. Ela contou que o espaço infantil mais próximo é o da praça ao lado da Igreja Nossa Senhora do Resgate, um pouco mais longe de casa. “Esse espaço aqui era perdido. Era uma área vazia com mato”, contou o técnico de informática Fábio Oliveira, que levou o filho de um ano e meio, Miguel, para se divertir.

A poucos metros dali, também na Rua Nossa Senhora do Resgate, a Praça Hely Magnavita Vilela, que já existia, ganhou equipamentos infantis. As duas contam com parquinho, equipamentos de ginástica, musculação e academia ao ar livre, paisagismo e iluminação em LED. O investimento nas duas praças foi de cerca de R$ 157 mil.

Além das praças, o prefeito inaugurou três quadras: na Rua 2 (Condomínio Solar das Árvores), na Rua Nossa Senhora do Resgate (Conjunto Vale do Sol) e no final de linha do Resgate. A quadra esportiva do final de linha ganhou alambrados, piso, traves, iluminação, tabela de basquete, além de recuperação da arquibancada e entorno. Foram investidos ao todo, cerca de R$ 490 mil.

“Agora a gente chega em um bairro em que as pessoas têm a opção de se divertir em um espaço público. As crianças têm equipamentos infantis para o seu lazer. A gente, enfim, devolveu o espaço público aos seus moradores", disse o prefeito. Durante a inauguração, o prefeito anunciou mais uma linha de ônibus que vai ligar o Resgate ao Acesso Norte.

Nos últimos seis anos, a Prefeitura já inaugurou 248 praças por toda a cidade, além de reformado 295 campos e quadras. Os equipamentos inaugurados no fim de linha do Resgate fazem parte do pacote de obras do aniversário de Salvador.