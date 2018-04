Ressurreição de Cristo: confira programação das paróquias e comunidades

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá a Missa no Domingo de Páscoa, às 10h, na Igreja São Pedro dos Clérigos

A Igreja Católica vivencia até este domingo (1º) a Semana Santa. Neste período, nas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Salvador os fiéis participam de missas e celebrações que relembram a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Para celebrar a Ressurreição do Senhor, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá a Missa no Domingo de Páscoa, às 10h, na Igreja São Pedro dos Clérigos.

Outras paróquias e comunidades também celebram a data hoje. Confira programações:

Paróquia Nossa Senhora da Penha de França (Ribeira)

Às 6h fiéis se concentraram na Igreja localizada no Humaitá e fizeram procissão marítima, às 7h, com os pescadores. Missas acontecem às 8h, na Matriz, e às 18h, na Igreja do Rosário



Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos)

7h30 – Missas na Matriz e na Capela São Rafael

10h – Missas nas comunidades São Luis e São Lázaro

17h – Missa na Capela São Rafael

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro, Lauro de Freitas)

7h30 – Missas nas comunidades Bom Pastor e São Mateus

8h – Missa na Matriz

9h30 – Missas nas comunidades São Pedro e Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré)

Missas às 8h, 10h e 17h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha)

Missas às 7h30 e 18h, na Matriz.

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Alagados)

9h – Missa de Páscoa (Matriz)

Paróquia São José Operário (Pernambués)

7h30 – Missa

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí)

Missas às 7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Paróquia São Lucas Evangelista (Marechal Rondon)

8h – Missa, na Matriz

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

7h - Missas na Matriz e na Comunidade Maria de Nazaré

19h – Missa na Matriz

Paróquia Menino Jesus de Praga

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate)

Missas às 6h, 8h, 12h, 17h e 19h