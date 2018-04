Restam menos de 1.000 ingressos para a final do Baianão

Arquibancadas esgotaram e só há cadeiras disponíveis

O torcedor do Vitória que ainda quiser assistir ao clássico Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, domingo (8), às 16h, no Barradão, precisa correr. Às 19h15 desta sexta-feira (6), o rubro-negro divulgou a parcial mais recente de venda de ingressos e informou que faltam menos de 1.000 bilhetes para que o setor de cadeiras seja esgotado.

Mais cedo, durante a tarde, o clube informou que o setor de arquibancada estava esgotado. Ao todo, são 28.838 bilhetes vendidos - destes, 8.800 são destinados aos sócios do clube.

Os bilhetes restantes serão vendidos nas bilheterias do Barradão (9h às 17h), nas lojas oficiais localizadas nos shoppings Capemi (10h às 16h) e Paralela (10h às 20h), além do site Futebol Card. No domingo (8), se ainda tiver alguma entrada disponível, só haverá venda no estádio, das 9h às 17h. A cadeira custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).