Restam pouco mais de 9 mil ingressos do Ba-Vi

Venda física recomeça às 9h de hoje; 21.300 ingressos já foram vendidos para o clássico decisivo

A corrida para as bilheterias aponta que o Campeonato Baianao 2018 será decidido com casa cheia. De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, 21.300 ingressos do Ba-Vi foram vendidos até às 20h30 de quarta-feira (4). Destes, 12.500 bilhetes foram comercializados nos postos de venda e 8.800 são referentes aos sócios Sou Mais Vitória. A arquibancada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O preço da cadeira é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). O clássico será disputado no domingo (8), às 16h, no Barradão, apenas com torcedores rubro-negros presentes.

Como perdeu o primeiro jogo por 2x1, o Vitória precisa vencer para comemorar o tricampeonato. Qualquer empare dá o título ao Bahia. Como a capacidade oficial do Barradão é de 30.618 lugares, restam pouco mais de 9 mil ingressos à disposição para a decisão do estadual. Confira onde comprar:

Quinta-feira (5): bilheterias do Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (10h às 18h30), Shopping Lapa (10h às 20h), Shopping Paralela (10h às 20h) e site Futebol Card.

Sexta-feira (6): bilheterias do Barradão (9h às 18h), Shopping Capemi (10h às 18h30), Shopping Lapa (10h às 20h), Shopping Paralela (10h às 20h) e site Futebol Card.

Sábado (7): bilheterias do Barradão (9h às 17h), Shopping Capemi (10h às 16h), Shopping Lapa (10h às 20h), Shopping Paralela (10h às 20h) e site Futebol Card.

Domingo (8): bilheterias do Barradão (9h às 17h)

VALORES:

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).

Cadeira: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia).