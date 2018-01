Restaurante Baby Beef recebeu propostas, mas não será vendido

Por Rafael Freitas

Foto: Reprodução

Ao contrário do que foi anunciado nos últimos dias em alguns veículos da mídia baiana, o restaurante Baby Beef Alvarez, no Caminho das Árvores, em Salvador, não está à venda. A informação nos foi confirmada durante uma conversa franca, ontem, com o dono do estabelecimento, o empresário Marco Alvarez, que revelou ter recebido propostas de compra de grupos diferentes e só. “Faz parte do negócio. A gente recebe propostas, mas não quer dizer que está à venda ou que será vendido. Se acontecer, em algum momento, isso será divulgado. Eu realmente recebi três sondagens e duas delas já foram avaliadas, mas um negócio dessa magnitude não é algo simples”, afirmou.

O restaurante segue, inclusive, com uma programação bastante variada, com diversos encontros, saraus e ações promocionais, além dos tradicionais almoços e jantares.

O Baby Beef foi fundado nos anos 1980, por Mamede Paes Mendonça. Em 2016, reabriu através de Marco, que acrescentou seu sobrenome à marca da empresa. Alvarez, inclusive, criou por lá um memorial para abrigar peças do acervo de Mamede, que foram doadas pela família do saudoso varejista.

Hello, Bahia!

A blogueira Camila Coutinho, que possui mais de dois milhões de seguidores (isso não é um Instagram, é um veículo), está circulando por Salvador, meu amor, Bahia. Por aqui, ciceroneada pela stylist Lívia Cady, nada de programas blasés. Se jogou na Lavagem do Bonfim e, no dia seguinte, foi curtir o clima roots do Rio Vermelho. Camila fica na cidade até a próxima terça-feira e, em conversa com a coluna, garantiu que irá prestigiar o Carnaval baiano.

Foto: Divulgação

Festão

A Feijoada do Amado levou centenas de pessoas ao restaurante Amado, na Avenida Contorno, na última quinta-feira, durante os festejos em torno da Lavagem do Bonfim. Caipirinha, calor e feijão fazem alguns darem uma enlouquecida – é ou não é ? Mas foi um clima bem tranquilo, com muita gente bonita e ninguém tirando a roupa. O agito, promovido pela Vem Entretenimento, de Steve Saback e Platiní Benítez, contou com as presenças de ACM Neto, Ângelo Magalhães, Marcella Brandalize, Miguel e Sérgio de Deus e Júlia Sampaio e Pedro Paulo Muniz, entre outros.

Foto: Ré Marques

Banzeiro

Daniela Mercury já bateu o martelo. Seu figurino, durante os seis dias de Carnaval, será assinado por Eduardo Suppes da marca mineira Divina Pele. Este ano, pela primeira vez, Daniela sairá de Salvador durante a folia. O motivo? Fazer um show em Barreiras, no interior do estado. “O Carnaval cresceu muito não só no Brasil, mas em outras cidades da Bahia. Me achei no direito de fazer uma participação especial com o trio lá”, disse a cantora em entrevista recente.

Foto: Célia Santos

Melhor, impossível!

O casal Andréa e Jorge Goldenstein está passando o fim de semana no hotel Kenoa, em Barra de São Miguel, em Alagoas. É um paraíso feito para poucos, principalmente os que buscam privacidade e dias de descanso.

Parabéns pra você

Uma das figuras mais queridas na alta sociedade baiana, a empresária Aurora Mendonça, do Grupo LM, fez aniversário anteontem. Em vez de comemorar com uma grande festa em sua cobertura no Corredor da Vitória, preferiu passar a data ao lado apenas de familiares no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte.