Restaurante de Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal inspira prato baiano

Por Giuliana Mancini

Veio da Europa a inspiração para uma das novidades da unidade baiana do La Pasta Gialla. Sócio de Sergio Arno na casa - localizada na Rua São Paulo, 488, na Pituba -, Marcelo Reis ficou encantado com o Tatel Madrid, restaurante na Espanha de Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid; Pau Gasol, jogador de basquete do San Antonio Spurs; Rafael Nadal, tenista número 2 no ranking da ATP; e de Enrique Iglesias, cantor.

Sérgio e Marcelo: novidade no menu do restaurante

(Foto: GB Souza/Divulgação)

Lá, Marcelo disse que viveu “uma das melhores experiências gastronômicas da vida”. Ele comeu o risoto de sêmola, uma farinha granulada resultado da moagem incompleta de cereais, como trigo, milho e arroz.

De volta ao Brasil, resolveu que o prato teria uma versão no menu local da rede. Assim, nasceu o risoto de sêmola com filet de costela. A delícia já está no cardápio como Sugestão do Chef.