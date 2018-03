Restaurante pega fogo em Morro de São Paulo e causa pânico em moradores e turistas

No local não há Corpo de Bombeiros e as chamas foram apagadas pela populção

(Foto: Divulgação)

Um incêndio destruiu parcialmente um restaurante em Morro de São Paulo, no município Cairu, na região turistística da Costa do Dendê, na manhã desta terça-feira (20). As chamas altas levaram pânico à população local, comerciantes e turistas. Segundo a polícia, a causa do incêndio ainda é desconhecida. As chamas foram controladas pelos próprios moradores. Não houve feridos.

O incêndio aconteceu no Restaurante Buda Beach, na Segunda Praia do Morro de São Paulo, por volta das 10h. “As chamas foram altas, a população entrou em pânico, muita gente desceu para a praia, inclusive turistas. Não temos mais baixa estação. Morro de São Paulo pode não estar lotada, mas sempre tem turistas”, declarou a delegada Argimária Soares, titular da Delegacia de Cairu.

O fogo foi contido pelos moradores da região. Eles usaram baldes com água e mangueiras. “Aqui não tem Corpo de Bombeiros. A brigada que temos aqui não tem estrutura e a população foi quem apagou o fogo", disse a delegada.

As causas do acidente são desconhecidas. “Os peritos (do Departamento de Polícia Técnica) estão indo para o local por Valença, por conta das embarcações, já que Morro de São Paulo, Boipeba, são ilhas e para chegar só de barco”, relatou a delegada.

Foto: Divulgação

Nota

Por meio de nota, a Secretaria Especial de Morro de São Paulo, órgão da Prefeitura Municipal de Cairu, confirmou o incêndio e o classificou como de “média proporção”.

A prefeitura informou que possui um procedimento criado com base nas portarias de segurança contra incêndio e pânico para concessão ou renovação do Alvará de Funcionamento (Portarias N.4 e N.5 de 2017), porém nem todos os empresários se adequaram às exigências do documento.

A nota diz ainda que o Corpo de Bombeiros esteve recentemente na ilha fazendo visita técnica e vistoria. A corporação pretende fazer um treinamento básico de combate a incêndios e primeiros socorros com os moradores, assim como instalar um subgrupamento de bombeiros no local. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Histórico

Em outubro de 2017, um incêndio atingiu três estabelecimentos em Morro de São Paulo - dois restaurante e uma pousada. Um dos locais afetados foi o Sambass, que funcionava como restaurante e pousada, também na Segunda Praia. Além do Sambass, foi atingido o restaurante Cantina do Morro.