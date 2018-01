Restaurante pega fogo na Praia do Flamengo

Fogo começou por volta de 0h50, na Rua Professor Augusto Machado

Um restaurante pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (19), na Praia do Flamengo. Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o fogo começou por volta de 0h50.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O incêndio aconteceu na Rua Professor Antônio Augusto Machado, no restaurante Point da Rose, no fim de linha do bairro.

O teto do estabelecimento acabou caindo por causa do incêndio. Uma residência que era conjugada com o restaurante também foi atingida pelas chamas e teve danos parciais.