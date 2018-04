Restaurante Preta reabriu na Ilha dos Frades

Por Rafael Freitas

Angeluci Figueiredo recebeu Regina Casé, ontem, na abertura do novo Restaurante Preta (Foto: Divulgação)

Dois meses depois de encerrar suas atividades na Ilha de Maré, o Restaurante Preta reabriu, ontem, na Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades – primeira no Brasil a receber a Bandeira Azul, que reconhece praias e marinas que fazem gestão ambiental. Em conversa com a coluna, a fotógrafa e cozinheira Angeluci Figueiredo, a famosa Preta, conta que se mudou para lá e que preparou cada detalhe, da decoração ao menu. “Estou muito feliz”, nos disse a empresária que no primeiro dia de funcionamento recebeu amigos e personalidades, como Regina Casé, que está passando o fim de semana em Salvador.

Ah, não

Fim de linha para a Livraria do Aeroporto, localizada dentro do Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, que fechou as portas em definitivo. Em comunicado, o estabelecimento agradece “a todos que nos deram preferência durante mais de 30 anos de comércio”. Uma parte do estoque foi transferida para um outro local, dentro do Embarque, com cerca de 1/5 do espaço original.

Get the look

Detalhe para o visual de Marina Morena no baile de gala do amfAR (Foto: Reprodução/Instagram)

A baiana Marina Morena chamou atenção durante o baile de gala do amfAR, The Foundation for Aids Research, que aconteceu, anteontem, nos jardins da casa de Dinho Diniz, no Jardim Europa, em São Paulo. “Vim vestida de ICloud”, disse aos risos, fazendo referência ao sistema de armazenamento em nuvem da Apple, já que muitos compararam o look a uma grande nuvem. O conjunto em P&B era assinado pela maison Saint Laurent e saiu direto das passarelas do desfile da coleção Verão 2018. Ela ainda arrematou um dos lances da noite: um jogo de pôker com Neymar por R$ 136 mil.

Lar doce lar

A cantora baiana Maria Bethânia, que mora no Rio de Janeiro, está finalizando a reforma da casa que mantém em Salvador. A residência fica na Gamboa, foi construída há cerca de 100 anos e tem uma linda vista para a Baía de Todos os Santos. Bethânia, claro, pretende passar mais tempo por lá e receber amigos e familiares, para encontros e saraus.

Novo empreendimento

A OR, braço imobiliário do Grupo Odebrecht, escolheu o Horto Florestal para erguer seu novo empreendimento. Serão duas torres, com apartamentos de quatro suítes. A empresa irá comemorar a liberação do alvará, no próximo dia 21, durante almoço para convidados, no stand de vendas do Reserva Sauípe.

Pela preservação

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Porto Seguro (Foto: Reprodução)

O Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura de Porto Seguro que promova, em 90 dias, o fechamento definitivo das ruas do entorno imediato da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, cuja imagem foi entronizada em 1549. A área tombada pelo Iphan era, há menos de 30 anos, um arruamento jesuítico idêntico a Trancoso – meca do turismo de luxo no Brasil. Segundo o Iphan, o tráfego e o estacionamento de veículos motorizados, ônibus e vans no local comprometem a integridade estrutural da igreja tombada, primeiro santuário do Brasil. É o turismo predador.

Visita especial

Miguel Pinto Guimarães e Paula Marinho: fim de semana em Salvador (Foto: Geraldo Valadares)

Paula Marinho – filha de João Roberto Marinho, um dos donos da Globo – e o arquiteto Miguel Pinto Guimarães chegaram ontem em Salvador. São hóspedes de Regina Casé, na casa que a apresentadora mantém no Santo Antônio Além do Carmo. Paula e Miguel se casaram em 2016, na residência da mãe dela, Mônica Marinho, que tem projeto assinado por Sérgio Bernardes e fica na ponta de um rochedo, ao lado do hotel Sheraton, no Rio de Janeiro.

Alô Alô Bahia indica!

Leia tudo, o máximo que puder. Assim, poderá criar o seu próprio juízo das coisas e defendê-lo em qualquer circunstância. O texto de hoje, para reflexão, é de Friedrich Nietzsche (1844-1900), em Assim Falou Zaratustra: “Desconfiar de todos os que sentem poderosamente o instinto de castigar!(...) por eles assomam o carrasco e o verdugo. Desconfiai de todos os que falam muito da sua justiça! Não é só mel o que falta às suas almas. E se chamam a si mesmos ‘ os bons e os justos’, não esqueçais que, agora, para serem fariseus, só lhes falta o poder!”.