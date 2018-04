Restaurante Shanti lançará novos cardápios inspirados na Coreia e Peru

Por Rafael Freitas, da Alô Alô CORREIO

O restaurante Shanti, projeto diurno do chef Jose Morchon (La Taperia e Chupito), vai ganhar, nos próximos meses, mais duas opções no cardápio inspiradas na culinária da Coreia e do Peru. A casa funciona na Rua João Gomes, no Rio Vermelho, e oferece uma opção de menu por dia, sendo que este varia de acordo com a culinária de diferentes países, como Índia, Tailândia, China, Indonésia e África, entre outros.

O cardápio do dia contempla uma variedade de pratos em pequenas porções para degustação, que vêm numa bandejinha e custa R$39,90 e R$46,90 com proteína.