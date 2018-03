Restaurantes em Salvador dão descontos no Dia da Mulher

Tem churrasco, massas, pizzas e comida oriental; outros segmentos também estão com promoções

Na quinta 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Para celebrar a data, diversos restaurantes em Salvador estão oferecendo descontos no cardápio apenas para o sexo feminino. Alguns são apenas na quarta, outros duram a semana inteira e tem quem leve as promoções até no final de março. Quer melhor? Em alguns estabelecimentos, tem coisa que sai até de graça.

Confira:

Rancho do Cupim

Promoção: rodízio de pizza por R$ 19,90

Vá lá: Rua Marquês de Queluz, 728, Pituaçu

Tel: (71) 99666-3543 / 3021-1111

Sal e Brasa

Promoção: rodízio de carnes, massas e comida japonesa por R$ 29,90, no almoço (11h45 às 17h30) e no jantar (18h às 23h30)

Vá lá: Rua Carimbamba, 917 - Pituaçu

Tel: (71) 3461.1999 / (71) 9 9962-1732

Ponte Aérea Bar



Promoção: roska dobrada a partir das 17h (diversos sabores disponíveis)

Vá lá: Rua São Paulo, 404, Pituba

Tel: (71) 3346-1200

Solar Gastronomia

Promoção: durante todo o mês de março, a sobremesa é gratuita no Solar da Gastronomia da Graça. Na unidade do Rio Vermelho, o drink é dobrado

Vá lá: Rio Vermelho: Rua Fonte do Boi, 24 / Graça: Palacete das Artes, 289

Tel: Rio Vermelho: (71) 3012-9360 / Graça: (71) 3328-3444

Sushi in Kasa

Promoção: frete grátis até sexta-feira

Vá lá: serviço delivery

Tel: (71)3484-5621 / (71)9664-4736

Barbacoa



Promoção: 10% de desconto sobre o valor do prato principal

Vá lá: Av. Tancredo Neves, 909, Caminho das Árvores

Tel: (71) 3342-4666

Palhoça Caranguejo Bar

Promoção: cerveja Itaipava por R$ 5,90 e os seguintes itens serão dobrados, a partir das 17h: roska, pititinga, casquinha de siri, caranguejo e caldos

Vá lá: Rua Rio Grande do Sul, 54 - Pituba

Tel: (71) 3345-0889

Perini



Promoção: 50% de desconto no café da manhã, almoço no buffet livre do restaurante da Graça, coxinha catupiry e sorvetes.

Vá lá:

Shopping Paralela: Av. Luis Viana Filho, 8.544

Shopping Barra: Av. Centenário, s/n, Chame-Chame

Shopping da Bahia: Av. Antônio Carlos Magalhães, 148, Piso 3, Qd. R

Salvador Shopping: Av. Tancredo Neves, 2915, Pça de Alimentação

Barra: Rua Miguel Burnier, nº 24

Graça: Avenida Princesa Leopoldina, nº 398

Pituba: Rua Maranhão, nº 64

Federação: Av. Vasco da Gama, nº 3051



Tel:

Shopping Paralela: (71) 3203-0098

Shopping Barra: (71) 3203-0094

Shopping da Bahia: (71) 3203-0092

Salvador Shopping: (71) 3203-0096

Barra: (71) 3203-0086

Graça: (71) 3203-0084

Pituba: (71) 3203-0089

Federação: (71) 3203-0064



Pizzaria Salvador Delivery

Promoção: 15% de desconto no pedido de qualquer pizza

Vá lá: Serviço delivery

Tel: (71) 3493-3303 / (71) 98829-4877 (WhatsApp)



Yoshi Japa Food

Promoção: temaki dobrado nos pedidos a partir de R$ 30, até às 23h

Vá lá: Serviço delivery

Tel: 3354-4592 / 99938-4159

Adam Restaurante

Promoção: 30% de desconto em qualquer prato. Válido no almoço e no jantar.

Vá lá: Rua Edith Mendes da Gama e Abreu, 189, Itaigara

Tel: (71) 3506-3191



Parrila do Farol

Promoção: taça de espumante. Válido no almoço e no jantar.

Vá lá: Av. das Dunas, 2, Itapuã

Tel: (71) 33286-5599



Mister Frozen

Promoção: 10% de desconto no pedido mediante apresentação desta imagem.

Vá lá: Shopping Paralela - Avenida Luís Viana, 1° piso

Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92, 2° piso

Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores, 1° piso

Av. Praia de Itapuã - Vilas do Atlântico

Tel: (71) 3013-3523

Além dos restaurantes, outros estabelecimentos também darão descontos no Dia da Mulher. Veja a lista:

Cuponomia

O Cuponomia, site que reúne ofertas e cupons de desconto para compras, selecionou códigos promocionais exclusivos de até 30% de desconto para compra de produtos femininos em diversas lojas online. Os cupons de desconto oferecidos para a semana da mulher estão disponíveis na página. Clique aqui.



Saraiva

No dia 8 de Março, a livraria Saraiva oferece 50% de desconto em mais de 200 produtos, incluindo livros de diversas categorias e itens de papelaria. A promoção é válida para compras no site - é preciso se cadastrar até o dia 7 de março para ganhar o cupom de desconto – ou nas lojas físicas. Confira mais detalhes sobre as promoções e eventos realizados pela Saraiva no Dia da Mulher aqui.



Centauro

Para as mulheres que valorizam o seu condicionamento físico e estão sempre em busca de oportunidades para melhorar sua disposição, a Centauro, loja de produtos esportivos, preparou uma seleção especial para celebrar o Dia da Mulher, com descontos de até 70%.



Beleza na Web

Já o site Beleza na Web lança a campanha #somostodasbonitas. Com ofertas exclusivas na Semana da Mulher, suas promoções e descontos especiais visam cuidados com os cabelos, pele e maquiagem.



The Body Shop

As lojas da The Body Shop, marca ativista de cosméticos naturais, vai vender todos os seus produtos pela metade do preço, ou seja, cada cliente poderá comprar com 50% de desconto apenas um item, o seu preferido, tanto nas lojas físicas de todo Brasil (em Salvador, as lojas ficam no Shopping Salvador, Shopping Barra e Shopping da Bahia) quanto no site.

GBarbosa

Todos os itens do setor de bazar da linha Krea nas lojas do GBarbosa estarão com 10% de desconto nesta quinta-feira (08/03) e podem ser parcelados em até 8 vezes sem juros no Cartão GBarbosa.

Academia Infinity

Para incentivar as mulheres a manter a saúde em dia, a academia Infinity, no bairro de Alphaville, em Salvador, oferece condição especial para elas, em matrículas realizadas a partir do Dia Internacional da Mulher (8) até o dia 31 de março. No plano longo (18 meses), será concedido 10% de desconto, e 7% para o plano de prazo médio (12 meses). Elas também ganham um mês grátis e um exame de bioimpedância da Viva Spa. Já quem é aluna da academia, se for treinar no Dia da Mulher, ganhará um voucher valendo desconto de R$ 1 mil na Espaço Laser.

Vá lá: Avenida Alphaville, 522 , 4º andar - Alphaville

Tel: (71) 3038-8000

Fiolaser

Promoção: Desconto de 40% para todos os pacotes de depilação a laser que forem fechados no Dia da Mulher, válida somente para mulheres em qualquer unidade da Fiolaser.

Vá lá: Shopping Barra: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, L4 Leste

Shopping Paseo: Rua Rubens Guelli, 135 - 218 e 219 - Itaigara

Tel: Shopping Barra: (71) 3022-2124

Shoppigng Paseo: (71) 3018-6288

Melissa

Promoção: a cada R$ 250 em compras, a cliente ganha uma canga especial da nova coleção da marca, Open Vibes.

Vá lá: Shopping Barra: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, L4 Leste

Shopping da Bahia: Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores

Salvador Shopping: Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores



NBlack 21

Promoção: 25% de desconto no pagamento em dinheiro e 15% em cartão, nos dias 8 e 9 de março.

Vá lá: Conjunto Comercial Tuiuti - R. Carlos Gomes, 826 - 11 - Centro

Tel: (71) 3329-4491