Resultado das 11.809 vagas do Sisu na Bahia sai nesta segunda (29)

Inscrições foram encerradas na última sexta-feira (26)

Terminaram na última sexta-feira (26) as inscrições para as 11.809 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na Bahia, conforme previsto no edital. A lista de aprovados sairá nesta segunda-feira (29), no site. Também será possível consultar o resultado tanto nas páginas das instituições de ensino quanto na central de atendimento do Ministério da Educação (0800-616161).

Ao todo, são oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais.

Quem for selecionado deverá verificar, na instituição em que for aprovado, o local, horário e documentos necessários para a matrícula. A efetivação acontece entre o dia 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

Podiam se inscrever estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, que obtiveram nota na redação diferente de zero e que não fossem treineiros (participantes menores de 18 anos no primeiro dia de realização da prova). Era ainda necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no site.

O Sisu foi desenvolvido pelo ministério para selecionar candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Enem como única fase de seu processo seletivo. A seleção é feita com base na nota obtida pelo candidato. No site do MEC, é possível consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes.

Veja o cronograma seguinte:

- 29/1: resultado da chamada regular

- 29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera

- 30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular

- 9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data



Veja as instituições baianas que têm vagas para o primeiro semestre

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (Ifbaiano) - 14 cursos

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) - 33 cursos

- Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - 54 cursos

- Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) - 41 cursos

- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) - 38 cursos

- Universidade Federal da Bahia (Ufba) - 87 cursos

- Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) - 30 cursos

- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - 18 cursos

- Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba) - 15 cursos

- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - 2 cursos



Na Ufba, as vagas são nos seguintes cursos: