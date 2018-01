Resultado das vagas do Sisu sai nesta segunda (29)

No total, sistema oferece 11.809 vagas na Bahia

As inscrições para as vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já foram encerradas na sexta-feira (26), conforme calendário previsto no edital. A lista de aprovados será divulgada nesta segunda-feira (29) no site sisu.mec.gov.br. Também será possível consultar o resultado tanto nas páginas das instituições de ensino quanto na central de atendimento do Ministério da Educação (0800-616161).

Em todo o Brasil, são oferecidas 239.601 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação e instituições estaduais. Destas, 11.809 estão na Bahia. Quem for selecionado deverá verificar, na instituição em que for aprovado, o local, horário e documentos necessários para a matrícula. A efetivação acontece entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

Confira o cronograma completo:

- 23/1 a 26/1: período de inscrições (as notas de corte serão divulgada nos dias 24, 25 e 26)

- 29/1: resultado da chamada regular

- 29/1 a 7/2: prazo para participar da lista de espera

- 30/1 a 7/2: matrícula da chamada regular

- 9/2: convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Veja as instituições baianas que têm vagas para o primeiro semestre

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (Ifbaiano) - 14 cursos

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) - 33 cursos

- Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - 54 cursos

- Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) - 41 cursos

- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) - 38 cursos

- Universidade Federal da Bahia (Ufba) - 87 cursos

- Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) - 30 cursos

- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - 18 cursos

- Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba) - 15 cursos

- Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - 2 cursos

Na Ufba, as vagas são nos seguintes cursos