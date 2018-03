Resultado de licitação VLT do Subúrbio será anunciado em abril 

Recebimento de propostas e divulgação do vencedor foram adiados pela Sedur

A Comissão Especial de Licitação da Implantação e Operação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT adiou as datas de recebimento das propostas da Parceria Público Privada (PPP) e divulgação do vencedor da licitação. Um comunicado informando o fato foi publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) na última sexta -feira (9).

As propostas serão recebidas no dia 02 de abril às 15h na sede da BM&FBOVESPA, em São Paulo. Já a sua abertura e divulgação do resultado por ordem de classificação das três primeiras colocadas será no dia 04 de abril. Confira o cronograma no link:

Modal deverá fazer trajeto do Comércio a Paripe em 40 minutos. (Foto: Divulgação)

Do Comércio a Paripe

O trecho a ser licitado terá aproximadamente 19 km de extensão, seguindo do Comércio até Avenida São Luiz, em Paripe, com capacidade de transportar cerca de 90 mil pessoas por dia. Todo o trajeto será percorrido em 40 minutos. As obras, que serão iniciadas no segundo semestre de 2018, devem ser concluídas em 24 meses. O investimento necessário é estimado em R$ 1,5 bilhão. Atualmente, os trens do Subúrbio percorrem uma distância 13,6 km, contam com 10 estações e ligam os bairros de Paripe a Calçada.