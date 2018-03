Retirada de últimos aviões da Vasp do Aeroporto de Salvador é adiada

Ainda não há definiãoõ de uma nova data para a remoção

A retirada de duas carcaças de Boeing 737-200 da Vasp que ainda estão no Aeroporto Internacional de Salvador foi adiada para uma data ainda não definida. A remoção seria nesta quarta-feira (28), por motivo não divulgado pelo aeroporto. No mês passado, a retirada de outra carcaça em pleno início de tarde, causou um engarrafamento em Salvador e Lauro de Freitas.

Os Boeings têm cada um 30 metros de comprimento, envergadura de 28 metros e peso de 40 toneladas. A retirada dos aviões em desuso do pátio faz parte da etapa de preparação para o início das obras de melhorias do Aeroporto, previstas no contrato de Concessão da Anac para o segundo trimestre deste ano.

Trânsito

Segundo informações da Transalvador, a carcaça iria trafegar uma curta distância dentro da capital e seguirá em direção à BA-526. Agentes do órgão devem acompanhar a operação até que o veículo deixe o município, na nova data a ser definida. Até o momento, não há previsão de interdição no tráfego em Salvador, exceto se for necessário fazer alguma manobra.

A aeronave deve passar por Lauro de Freitas para chegar à BA-526, mas, conforme o superintendente de Trânsito e Transporte de Lauro de Freitas, Smith Neto, o órgão não foi avisado do deslocamento. “Amanhã vamos cobrar da Base Aérea de Salvador a comunicação do traslado, mas provavelmente devemos montar uma operação para acompanhar e minimizar os impactos de trânsito”, disse.

As carcaças seguirão para o interior de São Paulo com a ajuda de carretas e batedores. O transporte será feito pelas empresas privadas que arremataram os equipamentos em leilão judicial. Segundo, a companhia que administra o Aeroporto de Salvador, Vinci Airports, essas companhias têm a total responsabilidade de programação de data, horário, estratégia de deslocamento e liberação junto aos órgãos competentes.

Congestionamento

No dia 23 de fevereiro deste ano, uma das três carcaças que pertenciam à companhia áerea falida foi retirada sem aviso prévio às autoridades competentes. O traslado foi feito no início da tarde e deixou a região próxima ao Aeroporto congestionada por pelo menos duas horas.

Houve engarrafamento na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, em Salvador, e em Lauro de Freitas as avenidas Santos Dumont e Carybé, além da BA-099, conhecida como Estrada do Coco.