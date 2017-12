Retrospectiva 2017: boleiros brasileiros na Europa

Jesus, Coutinho, Neymar... Veja como foi o ano deles

O futebol brasileiro voltou a ser destaque na Europa em 2017. Os jogadores comandados por Tite na Seleção Canarinho conseguiram aparecer em grande estilo em seus respectivos clubes, conquistando títulos importantes, batendo recordes, recolocando as suas equipes novamente no mapa ou até mesmo fazendo um primeiro ano acima das expectativas.

Gabriel Jesus pousou em Manchester em janeiro e poucas semanas depois já caiu nas graças do torcedor do City. Logo no seu primeiro ano de futebol europeu se adaptou rapidamente, apesar da pouca idade, se tornando uma das referências ofensivas da equipe de Guardiola, marcando gols e concedendo assistências.

(Foto: Divulgação)

O meia Philippe Coutinho também foi um dos grandes destaques da temporada, levando o Liverpool de volta a Champions League. O brasileiro também foi protagonista de uma das maiores novelas da janela de transferências de verão, quando o Barcelona tentou a todo o custo a sua contratação na janela de verão na Europa.

Coutinho, ainda, se tornou o brasileiro com mais gols marcados na Premier League, ultrapassando Juninho Paulista e chegando perto da marca dos 40 gols na competição.

(Foto: AFP)

Na Espanha, Marcelo e Casemiro também merecem seus devidos destaques. Titulares absolutos no Real Madrid de Zidane, ambos foram extremamente importantes para a conquista do Bicampeonato da Champions League e da conquista da La Liga.

Além disso, conquistaram outros importantes títulos no ano como as Superligas da Europa e da Espanha, além do Mundial de Clubes em dezembro.

Contratado sob diversas críticas, o volante Paulinho surpreendeu a todos na Europa com suas grandes exibições logo nos primeiros jogos com a camisa azul grená.

Em menos de seis meses de Barça, o brasileiro ganhou pedidos de desculpas da imprensa inglesa – que criticou o jogador após sua passagem pelo Tottenham – e dos espanhóis duvidaram de sua capacidade.

(Foto: AFP)

Na França, Neymar fez o maior estrondo dos últimos anos do futebol mundial. Após ver Daniel Alves trocar a Juventus pelo PSG, o camisa 10 da Seleção Brasileira resolveu se aventurar no futebol francês para buscar novos desafios. A transferência recorde de 222 milhões de euros mexeu com o mundo da bola de uma maneira ainda inimaginável, fazendo Neymar mudar de patamar, passando a ser equiparando com Messi e Cristiano Ronaldo.

Contratado para ser a grande estrela do PSG e ajudar a equipe na sua busca pelo troféu inédito da Champions League, Neymar chega ao fim de 2017 após altos e baixos, com grandes números dentro de campo desde que chegou à França, mas com algumas "confusões" dentro e fora de campo como, por exemplo, a famosa confusão com o uruguaio Cavani para decidir quem cobraria as bolas paradas do PSG.

(Foto: AFP)

Além disso, o camisa 10 do PSG retornou ao topo 3 da Bola de Ouro e do The Best, da FIFA, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi novamente, deixando todos curiosos para saber quando finalmente irá chegar ao topo do mundo da bola.

Assim, o ano de 2017 termina com os brasileiros do futebol europeu em alta e com grandes expectativas para o ano de 2018, com possíveis novos clubes, títulos inéditos e marcas que podem ser quebradas.