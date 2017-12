Réveillon para todos bolsos: tem festa fechada a partir de R$ 10

Pra quem não vai curtir a virada na Boca do Rio, há opções para todo gosto; veja lista

O novo ano está chegando e muita gente ainda não decidiu onde vai passar a noite da virada, seja por falta de organização, excesso de possibilidades ou, em casos mais comuns, falta de opção – que alguns chamam de dinheiro. Para ajudar você que está em qualquer uma das situações, fizemos um levantamento com mais de 40 opções. A lista cabe em todos os bolsos, inclusive aqueles que não querem deixar nem um real escapar, como o Festival Virada Salvador, que a Prefeitura promove na Boca do Rio pela primeira vez. Pra quem se dispõe a torrar uns tostões, pero no mucho, há festas particulares com entradas a partir de R$ 10 ou podendo dividir em até 18 vezes no cartão. Já pra quem tá com mais bala na agulha, há opções mais nutellas que chegam a R$ 700 por pessoa.

E mais do que saídas que levam em consideração a conta bancária, há também festas com todos os status de locais possíveis: clubes, boates, bares, restaurantes, hotéis, escunas e até mesmo um lugar chamado Farol da Barra – dentro dele, para ser mais claro.

Gratuitos

Mas, comecemos pela Boca do Rio, que é onde deve se concentrar o maior número de festeiros. Não é por acaso: o Festival Virada Salvador é a festa oficial da cidade e este ano vai ser realizado no Parque dos Ventos, onde ficava o antigo Aeroclube Plaza Show. São cinco dias de festa, começando na próxima quinta-feira (28) e se estendendo até 1º de janeiro. São mais de 30 atrações confirmadas, entre elas, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Pablo Vittar, Luan Santana, Wesley Safadão, DJ Alok e Daniela Mercury, cantora que dá nome ao espaço da festa.

Como ficará a arena na Boca do Rio que receberá os shows gratuitos no Festival Virada Salvador (Imagem: Divulgação)

Lá será feita a principal queima de fogos, com 15 minutos de duração – outros 16 pontos da cidade também terão show pirotécnico –, além de uma superestrutura, como palco de 800 m² de área, roda gigante de 36 metros de altura, praça de alimentação, entre outros atrativos. Para o público que quiser mais privacidade, no mesmo espaço na Boca do Rio, há também a opção de ingressos para o camarote Elegance, com preços entre R$ 140 e R$ 500.

Outra festa de virada aberta, que também costuma arrastar multidões, é na praia de São Tomé de Paripe. Lá será realizado o já tradicional Réveillon do Subúrbio. A brincadeira começa às 21h do dia 31 e, dessa vez, terá shows de Denny Denan (ex-Timbalada), Pablo e Israel Novaes, também com direito a queima de fogos.

Para quem mora no Calabar, a festa aberta ao público, com 10 minutos de show pirotécnico, vai ser comandada pelas bandas Jeffynho, La Fúria, A Invasão, Aplika, Edcity, Oz Cibermaticoz, Neto Almeida e Jorge.

No precinho

As opções para quem quer pagar pouco são bem variadas. As mais em conta levantadas pelo CORREIO são o Energy Réveillon Root’s, o Réveillon Reggae, além das festas no Che Lagarto e no Lebowski Pub – cada uma em um cantinho diferente da cidade.

A pulseira no Energy, na orla da Ribeira, custará módicos R$ 10 e a mesa com 4 cadeiras, 1 sombreiro, 1 porção de mini pastel sai por R$ 40. A celebração será no Caravelas Bar, na praia da Ribeira, e vai até as 6h. Já no Hostel Che Lagarto, com vista para os fogos de artifício da Barra, os valores variam de R$ 40 a R$ 60.

Com o objetivo de fazer a primeira festa para o público específico, que curte o som de origem jamaicana, o Réveillon Reggae, na casa de shows Salvador Music Place, em Patamares, terá ingressos individuais a R$ 25. A mesa para 4 custa R$ 80 e ainda tem direito a um espumante.

Tanto no Lebowski quanto na casa de eventos Lálá, localizados na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, a entrada custa R$ 60. A banda Noite Vermelha fará um tributo a Cazuza e Barão Vermelho no Lebowski, enquanto o som do Lálá será feito por Djs.

Bala na agulha

Pela primeira vez, uma festa de Réveillon será realizada dentro do Farol da Barra. A partir da temática da cultura baiana, fitinhas do Senhor do Bonfim e tecidos de chita vão fazer parte da decoração. Electrotimba, Dan Valente e Forró do Tico vão animar a noite.

Já para quem quer aproveitar os fogos de artifício de um lugar especial, existem duas escunas que vão realizar festas na virada. Ambas saem do Terminal Náutico, atrás do Mercado Modelo, e flutuarão pela Baía de Todos os Santos. Serão pelo menos seis horas de festa banhada a champanhe e outros drinks. Shows ao vivo vão agitar a noite dos passageiros. Os valores ficam entre R$ 300 e R$ 360 por pessoa, com possibilidade de compra casadinha e combo para até 5 cabeças.

Sofisticação vai ter espaço no Réveillon Celebre, realizado na Bahia Marina pelos restaurantes Soho, Lafayete e Das. Os ingressos contam com duas opções: Lounge All Inclusive com Open Bar e Mesa All Inclusive e Open Bar. Ambas opções incluem água, refrigerantes, cerveja, espumante e drinks especiais. A música ficará por conta de Alexandre Peixe, Dan Valente e Negra Cor. Os valores variam entre R$ 400 e R$ 700.

A chegada do novo ano no hotel Pestana Convento do Carmo, no Centro Histórico, também será cheio de pompa, e com ingressos numa faixa de preços semelhante: R$ 370, e com a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes (com juros). O bolso vai ficar um pouco mais vazio, mas a barriga cheia: a gastronomia será assinada pelo chef Bottino.

Abaixo, confira o levantamento feito pelo CORREIO com mais de 40 festas de Réveillon na cidade. Os eventos foram separados por faixas de preços e a lista inclui as atrações, bebidas oferecidas, opções de pagamento, entre outros detalhes.

GRÁTIS

FESTIVAL VIRADA SALVADOR

Local Boca do Rio

Horário Entre 28 e 30 de dezembro, 16h

31 de dezembro e 1º de janeiro, às 15h

Atrações Pabllo Vittar, Carlinhos Brown, Mariene De Castro, Gusttavo Lima, Jota Quest, Olodum, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Skank, Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Matheus e Kauan, Luan Santana, Danniel Vieira, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Margareth Menezes, Harmonia Do Samba, Léo Santana, Psirico, Bell Marques, Duas Medidas, Rafa E Pipo, Aviões, Wesley Safadão, Solange Almeida, Fitdance, Alok e Saulo.

Características Praça de alimentação, roda-gigante, fogos de artifício. Estacionamento entre R$20 e R$30

RÉVEILLON DO SUBÚRBIO

Local Praia de São Tomé de Paripe

Horário 21h

Atrações Denny Denan, Pablo e Israel Novaes

Características Queima de fogos

RÉVEILLON DO CALABAR

Local Largo do Camarão, perto da Ondina, Calabar

Horário 20h às 5h

Atrações Jeffynho, La Furia, A Invasão, Aplika, Edcity, Oz Cibermaticoz, Neto Almeida e Jorge

Características Festa de bairro no Largo do Camarão, no Calabar. Queima de fogos de 10 minutos. Camarote para convidados

ATÉ R$ 100

ENERGY RÉVEILLON ROOT’S

Local Caravelas Bar. Avenida Beira Mar, Praia da Ribeira

Horário 19h – 6h

Atrações Música mecânica e voz e violão

Preço Pulseira: R$ 10/Caixa térmica: R$ 20/Mesa com 4 cadeiras, 1 sombreiro, 1 porção de minipastel: R$ 40

Características Luau na praia da Ribeira

REVEILLON REGGAE 2018

Local Casa de Shows Salvador Music Place, Patamares

Horário 20h – 5h

Atrações Kamaphew Tawá & Banda Aspiral do Reggae, Futuro do Reggae, Jô Kallado, Reinaldo Formigão (Kyamanaya), Dj Ras Péu, Makonnen Tafari, Ronaldo Catha Fire

Preço Individual: R$ 25/Mesa (para 4 pessoas): R$ 80

Características Festa para o público que gosta de reggae. A mesa para quatro pessoas tem direito a um espumante. A 100 metros da praia de Patamares

RÉVEILLON CHE LAGARTO

Local Hostel Che Lagarto. Av. Oceânica, 84, Barra

Horário 20h – 4h

Atrações Banda e DJ

Preço Adulto: R$ 40 e R$ 60 (a depender do espaço)/Criança (6-12 anos): paga meia/ *Crianças até 5 anos não pagam

Características Dois espaços. Hospedagem não necessária

RÉVEILLON DO LÁLÁ

Local Lálá Multiespaço. Rua da Paciência, 329, Rio Vermelho

Horário 22h – 5h

Atrações DJs elCabong, Catarina, Suzy 4Tons, Riffs e Jerônimo Sodré

Preço R$ 60/ *Crianças até 5 anos não pagam

Características Baile de máscaras. São três andares: térreo (Bar do Lalá), Teatro dos Balanços e Bar da Torre

RÉVEILLON LEBOWSKI

Local Lebowski Pub. R. da Paciência, 127. Rio Vermelho

Horário 21h

Atrações Banda Noite

Vermelha com tributo a Barão Vermelho e Cazuza e DJ Pureza.

Preço Individual: R$ 60 (antecipado) e R$ 70 (na hora)

Características Alimentação só terá entradas. Cervejas artesanais e drinks. Cardápio do Pub. Mesa de antepastos

RÉVEILLON CUBANAKAN

Local Cubanakan. Av. Octávio Mangabeira, 3.183, Jardim de Alah

Horário 19h – 4h

Atrações Emerson José e Banda Release

Preço Individual: R$ 70/Mesa: R$ 280

Características Comidas especiais de Ano-Novo

MEGA RÉVEILLON AMSTERDÃ

Local Amsterdã Pop Club

Horário 22h – 6h

Atrações Pista eletrônica: Grá Ferreira, Felipe Carvalho e Chiquinho/Pista Pop: Neres, Jhon, Igor Bispo, Bre Bittencourt

Preço Open bar: R$ 80/Camarote All inclusive: R$ 120

Características Camarote com buffet de salgados e frutas

RÉVEILLON VILLA BAHIANA 2018 – O CLÁSSICO

Local Restaurante Villa Bahiana

Horário 21h – 5h

Atrações Samba di Sambá, João Oxente e DJs.

Preço Acesso Bronze (open bar): R$ 90/Acesso Prata (open bar e boate): R$ 110/ Acesso Premium (mesa com 4 cadeiras, all inclusive de comidas e bebidas): R$ 1.600. Adolescentes entre 11 e 17 anos pagam meia nos acessos Prata ou Bronze

Características Parquinho para crianças entre 3 e 10 anos com comidas, bebidas e monitores (R$ 70)

RÉVEILLON DA MADRUGADA

Local Residência na área da praia do Pedra do Sal. Sereno da Madrugada nº 6 – Itapuã

Horário 22h – 5h

Atrações DJ Uriel Balistiere e dois convidados-surpresa

Preço R$ 100

Características Acesso à praia e piscina, jardim. Baiana de acarajé, churrasco, hambúrguer, entre outros. Bebidas

RÉVEILLON DO ORLA MUSIC

Local Orla Music Bar. Avenida Eduardo Dotto. Praia de Tubarão, Paripe

Horário 23h – 5h

Atrações Banda Partiu Samba

Preço Adulto: R$ 100/Criança: R$ 50/ *Crianças até 12 anos não pagam

Características All Inclusive (jantar e salgados) e bebidas

ENTRE R$ 100 e R$ 250

FESTIVAL VIRADA SALVADOR

Local Boca do Rio

Horário Entre 28 e 30 de dezembro, às 16h. Entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, às 15h

Atrações Pabllo Vittar, Carlinhos Brown, Mariene de Castro, Gusttavo Lima, Jota Quest, Olodum, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Skank, Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Matheus e Kauan, Luan Santana, Danniel Vieira, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Margareth Menezes, Harmonia do Samba, Léo Santana, Psirico, Bell Marques, Duas Medidas, Rafa e Pipo, Aviões, Wesley Safadão, Solange Almeida, Fitdance, Alok e Saulo

Preço 28/12: R$ 140

29/12: R$ 140

30/12: R$ 170

31/12: R$ 500

Características Praça de alimentação, roda-gigante, fogos de artifício. Estacionamento entre R$ 20 e R$ 30

RÉVEILLON DA FANTASIA

Local Restaurante Daqui do Alto. Rua do Carmo, 68. Santo Antônio Além do Carmo

Horário 20h – 5h

Atrações DJ Guerreiro e Banda Baile

Preço Adulto: R$ 160/Adolescente (até 17 anos): R$ 50/ *Crianças até 9 anos não pagam

Características Festa à fantasia com concurso. Vencedor terá direito a um jantar e uma noite numa pousada do bairro e o 2º lugar um jantar com acompanhante. All inclusive. Buffet assinado pelo chef Regis Olivier

RÉVEILLON DAS LUZES COM OPEN FOOD E BAR

Local Cerimonial Carla Souza. Rua Dr. Waldemar Borges da paz, 1. Farol de Itapuã

Horário 22h – 3h

Atrações Teteu Lima e Banda e DJ Mario Reis, da MC Prolux

Preço Individual: R$ 170/Mesa: R$ 740 (com 4 lugares), R$ 1.080 (com 6 lugares), R$ 1.400 (com 8 lugares) e R$ 1.700 (com 10 lugares)/Criança (8-12 anos): R$ 115 / *Crianças até 7 anos não pagam

Características Área verde e iluminação cênica. Com drinks e coquetéis servidos pela Stillus Drinks. Ambiente infantil. Open bar. Alimentação all inclusive

RÉVEILLON TOP DO ZEN

Local Zen Salvador – Rio Vermelho

Horário 20h – 5h

Atrações Pra Casar, Isqueminha, Nata do Samba e DJ Rodrigo Fiuzza

Preço Individual: R$ 240/Kids (até 8 anos): R$ 120/Idoso (acima de 60 anos): R$ 120

Características Três ambientes: salão, camarote vip e terraço. Mesa de frutas, frios e pães, salgados quentes, escondidinho de carne do sol, pratos quentes, café da manhã tropical às 5h da manhã. Bebidas

RÉVEILLON CARANGUEJO DA BAHIA ALL INCLUSIVE

Local Av. Octávio Mangabeira, 222. Pituba

Horário 22h – 3h

Atrações Caribe e os Camaradas e DJ

Preço Individual: R$ 250/ Mesa para 4 pessoas: R$ 950/Entre 7 e 15 anos: R$ 125 / *Crianças até 6 anos não pagam

Características All inclusive de comidas e bebidas

RÉVEILLON OCEANIA 2018

Local Bahia Flat - Barra (Boteco do Caranguejo)

Horário 21h – 6h

Atrações Banda Reunião de Condomínio, Banda Pra se Dar Bem e DJ

Preço Individual: R$ 250/Infantil (7-14): R$ 125 / *Crianças até 6 anos não pagam / Passaporte (para 4 pessoas – ganha uma garrafa de champanhe): R$ 1 mil

Características All inclusive premium. Lounge para descanso. Não tem mesas e cadeiras. Buffet. Bebidas.

ENTRE R$ 250 e R$ 350

RÉVEILLON BARRA PREMIUM

Local Av. Oceânica, Barra 705 – Casa da Barra 2

Horário 22h – 4h

Atrações Alexandre Peixe, Dan Valente e Adelmo Casé e Banda Negra Cor

Preço Adulto: R$ 260/Infantil (8-14 anos): R$ 150

Características Open bar. Buffet do Rincão Grill com carnes nobres e saladas variadas

RÉVEILLON MAR AO SOL

Local Hotel Sol Victoria Marina, Corredor da Vitória

Horário 21h - 3h

Atrações Gabriela Oliveira

Preço Adulto: R$ 280 por pessoa/Até 16 anos não paga

Características Festa no píer Mahi Mahi. Buffet de comidas e bebidas livres. Mesa inclusa

RÉVEILLON SÃO SALVADOR HOTÉIS

Local São Salvador Hotéis e Convenções. Rua Doutor José Peroba, 244. Stiep

Horário 20h – 3h

Atrações DJ

Preço Adulto: R$ 295/Sênior (a partir dos 60 anos): R$ 250/ Criança (7-12 anos): R$ 180/ *Crianças até 6 anos não pagam

Características Coquetel de espera e jantar

RÉVEILLON MAR DA VILA

Local Vila Caramuru – RV Lounge e Caminho de Casa

Horário 22h – 5h

Atrações Kiko Salli, Alexandre Peixe e DJ Cacá

Preço Adulto: R$ 300 (individual all inclusive) e R$ 400 (individual mesa)/Infantil (8-13 anos): R$ 150 (individual) e R$ 200 (mesa)/ *Crianças até 7 anos não pagam

Características Serviço all inclusive e open bar premium. Serão dois momentos gastronômicos: massas e risotos do RV Lounge e sarapatel do Caminho de Casa

RÉVEILLON DO FAROL 2018

Local Farol da Barra

Horário 22h

Atrações Forró do Tico, Dan Valente, Electrotimba

Preço Adulto: R$ 300/Criança (7-14 anos): R$ 150/ *Crianças até 6 anos não pagam

Características Primeiro Réveillon dentro do Farol da Barra. A alimentação fica por conta do Skull no regime all inclusive também de bebidas

VIP ESCUNA FEST

Local Escuna na Baía de Todos os Santos

Horário Check in às 21h. Saída às 22h e volta às 4h

Atrações Grupo Maneiro

Preço Individual: R$ 300/ Casadinha: R$ 550/Criança (8-14 anos) e Idosos: R$ 150/ *Crianças até 7 anos não pagam

Características All Inclusive. Pacotes especiais para idosos. Réveillon a bordo de uma escuna na Baía de Todos os Santos, com show ao vivo, comidas e bebidas. A escuna sai do terminal atrás do Mercado Modelo. Máximo de 120 pessoas

RÉVEILLON DA LUA

Local Restaurante Cantina da Lua. Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), Rio Vermelho

Horário 21h – 5h

Atrações Gerônimo, Bailinho de Quinta, Jota Veloso, DJ e fanfarra

Preço Pista: R$ 300/Mesa Bistrô: R$ 350/Mesa com 6 ou 8 lugares: R$ 400/pessoa/ Entre 6 e 14 anos pagam meia/ *Crianças até 5 anos não pagam

Características Fanfarra e vista para os fogos de artifício. Área com lounges, pista e área reservada para mesas com 6 e 8 lugares e mesas de bistrô para duas pessoas

RÉVEILLON NAS ALTURAS

Local Cobertura do Hotel Intercity Premium

Horário Jantar das 19h às 23h.

Festa das 22h30 às 5h

Atrações Banda Água Fresca, Banda Kiko Salli (ex The Voice) e DJ Monstro

Preço Jantar - Adulto: R$ 120/ Crianças (até 12 anos): R$ 60 Festa: Adulto: R$ 330/Kids (7-12 anos): R$ 165

Características Festa no 27º andar do hotel com vista para a queima de fogos do Aeroclube. All inclusive. Buffet by Intercity com canapés, frios, salgados e massa ao molho. Bebidas

ENTRE R$ 350 e R$ 500

RÉVEILLON ELITUR ESCUNA VIP

Local Baía de Todos os Santos – Barra – Forte de São Marcelo e Ribeira

Horário Check in: 21h30/Saída: 22h e volta 4h

Atrações Som ao vivo e DJ

Preço Individual: R$ 360/ Casadinha: R$ 600/Combo para até 5 pessoas: R$ 1.400/Crianças (8-12 anos) e idosos acima de 60 anos pagam meia / *Crianças até 5 anos não pagam

Características O roteiro passa pela Baía de Todos os Santos, Barra, Forte de São Marcelo e Ribeira. Cobertura fotográfica com filmagem. Comidas e bebidas. Canecas personalizadas

UM BRINDE IMPERDÍVEL

Local Pestana Convento do Carmo

Horário 21h – 2h

Atrações DJ World Music e outras

Preço Adulto: R$ 370/Criança (8-13 anos): R$ 170/ *Crianças até 7 anos não pagam

Características All inclusive. Gastronomia assinada pelo chefe Bottino. Espaço kids com brincadeiras lúdicas

RÉVEILLON PASIÓN 2018

Local Clube Espanhol

Horário 21h – 5h

Atrações Adelmo Casé e Banda Negra Cor, Família Borges e DJ Vinny

Preço Promocional R$ 370 e sócio com 10% de desconto. Crianças (7-14): R$ 185/ *Crianças até 6 anos não pagam

Características Queima de fogos exclusiva. Comida brasileira e espanhola no regime all inclusive com mesa marcada. Buffet assinado pela Taberna

Soleares. Bebidas. Espaço Kids

RÉVEILLON CASA DI VINA

Local Restaurante Casa di Vina. Rua Flamengo, 44. Farol de Itapuã

Horário 22h – 4h

Atrações Banda Limusine e DJ

Preço Adulto: R$ 380/Criança (8-10 anos): R$ 190/ *Crianças de até 7 anos não pagam

Características Ceia de Réveillon completa. Antiga casa de Vinícius de Moraes em frente ao Farol de Itapuã. All inclusive

RÉVEILLON DA BAÍA 2018

Local Nos jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra (Ladeira da Barra)

Horário 22h – 5h30

Atrações Cavern Beatles, Herbert & Richard, Alexandre Leão, Marsala, Ari Jorge, DJ Jonny Life

Preço Adultos: R$ 390/Crianças (até 12 anos): R$ 100/Adolescentes (13-17 anos): R$ 200

Características All inclusive. Buffet a cargo do restaurante Barpal, com tenda de sushi,

baiana de acarajé e outros pratos. Bebidas. Espaço infantil com recreadores e animadores. Café da manhã no dia 1º

RÉVEILLON CELEBRE 2018

Local Bahia Marina

Horário 20h – 5h

Atrações Alexandre Peixe e Dan Valente e Negra Cor

Preço Lounge: R$ 400 (adultos), R$ 200 (6-11 anos) e R$ 300 (12-17 anos)/Mesas Soho: R$ 700/Das: R$ 600/ Lafayette: R$ 600/6-11 anos: R$ 200/12-17 anos: R$ 300

Características As mesas ficam divididas entre os três restaurantes. Há também um Lounge (área comum), onde ficará o palco, para que todos possam se encontrar e compartilhar de um mesmo espaço. O serviço é all inclusive com open bar

RÉVEILLON FIESTA DE RITMOS

Local Hotel Fiesta. Av. Antonio Carlos Magalhães, 741. Itaigara

Horário 22h – 4h

Atrações Jorge Zarath e DJ

Preço R$ 450 por pessoa/Criança (7-12 anos): R$ 225/ *Criança até 6 anos não paga

Características All inclusive. Espaço kids com monitores. Realizada no Salão Íris do Fiesta Convention Center

RÉVEILLON SOLLARIS

Local Gran Hotel Stella Maris

Horário 21h – 4h

Atrações Banda Baile e DJ

Preço Adulto: R$ 490 na área da piscina e R$ 590 na Área Vip /Criança (10 a 16) paga a metade/Crianças entre 0 e 9 anos não pagam

Características Festa em espaço ao redor da piscina e com vista para o mar, com direito a buffet internacional e bebida livres; Trio elétrico. Área vip na varanda Sollaris com serviço exclusivo.

*Beatriz Oliveira é integrante da 12ª turma do programa Correio de Futuro.