Revista Playboy não será mais vendida nas bancas

Queridinha principalmente pelo público masculino, a revista Playboy deixará de ser vendida nas bancas. Segundo a PBB Editora LTDA, que possui o direito de comercialização da marca no país, a publicação terá apenas uma edição anual para colecionadores e as revistas serão vendidas por encomenda.

“A PBB Editora Ltda informa que reduzirá a publicação da edição imprensa a um exemplar de colecionador por ano — que será on demand, ou seja, números limitados impressos por encomenda. Assim sendo, a edição de Verão, lançada no final de 2017, põe fim a era da revista na banca e abre espaço para empenharmos nosso trabalho em outras frentes”, diz o comunicado da PBB Editora, responsável pelas últimas edições desde que a Abril tirou a marca do seu catálogo.

Ao longo dos 42 anos de publicação da Playboy no Brasil, diferentes celebridades posaram para os ensaios sensuais como Cleo Pires, Vera Fischer, Deborah Secco, Cláudia Raia, Grazi Massafera, Juliana Paes e Maitê Proença. Em 2017, com edições lançadas de três em três meses, a revista realizou ensaios com Juju Salimeni e Letícia Datena.

Luana Piovani na capa da primeira edição de retorno sa Playboy, em abril de 2016 (Foto: Reprodução)