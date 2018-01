Rhayner deve ser próximo reforço do Vitória

Atacante está em fase final de negociação

O Vitória deve apostar em um velho conhecido da torcida rubro-negra para reforçar o ataque. A diretoria do clube negocia o retorno do atacante Rhayner, que defendeu o Leão em 2015.

Em fase final de negociação, Rhayner aguarda apenas que o diretor de futebol Erasmo Damiani e seu empresário Eduardo Uram ajustem pequenos detalhes para que ele firme vínculo com o Vitória. De férias em Porto Alegre, ele chega a Salvador ainda essa semana.

Rhayner, que está com 27 anos, atuou no Vitória em 2015, quando Vagner Mancini era técnico do Leão. No rubro-negro, o atacante fez 42 partidas e marcou oito gols.

Após sua passagem pelo Vitória, Rhayner foi contratado para jogar na Ponte Preta. Em seguida, despertou o interesse do futebol japonês e atuou pelo Kawasaki Frontale.

O CORREIO entrou em contato com o empresário do jogador, que preferiu não comentar as negociações. “Eu não posso confirmar nada. Deixo sempre para os clubes confirmarem, tá bom?”, disse. O Vitória tem, como política, não comentar negociação de atletas.

O CORREIO também entrou em contato com o atacante, por telefone, mas o jogador preferiu não falar sobre o caso. “Eu prefiro não falar sobre isso agora”, resumiu Rhayner.