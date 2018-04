Ricardo Alban promove festa para 1.500 convidados

Por Rafael Freitas

O presidente da Fieb-BA, Ricardo Alban, promove grande festa, na sexta-feira, para 1.500 convidados, no Senai Cimatec (Avenida Orlando Gomes), quando será reempossado ao mesmo cargo que assumiu, em 2014, após a morte de Carlos Gilberto Farias. Alban continuará à frente da Fieb durante o quadriênio 2018/2022.

Ricardo Alban tomará posse para novo mandato à frente da Fieb Bahia

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Um dia antes da posse, Ricardo Alban receberá a Medalha Thomé de Souza, na Câmara de Salvador, durante uma sessão especial em homenagem aos 70 anos da Fieb.

Almoço de Páscoa

A empresária Isabela Suarez recebe familiares e íntimos amigos para almoço de Páscoa, hoje, em seu apartamento, no Corredor da Vitória. Antes dos prazeres das diversas delícias e da decoração temática impecável, uma covarde tentação aos sentidos, ela e o marido, o advogado Bruno Adry, convidarão os comensais a uma oração pela Ressurreição.

Isabela Suarez recebe para almoço de Páscoa

(Foto: Alô Alô Bahia)

O ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Luiz Fernando de Almeida passou os últimos dias em Salvador. Anteontem, ficou longe do clima sisudo dos escritórios – aproveitou a tarde para pegar um sol no Porto da Barra.

Luiz Fernando de Almeida circulou pela capital baiana

(Foto: Reprodução)

Expansão

Os empresários baianos Marcelo Queiroz Jr e Tomas Rosa tornaram-se sócios do Tax Group no Nordeste, uma das maiores empresas de auditoria fiscal contábil do país, que já conta com escritório em Salvador. Marcelo é investidor e especialista em auditoria fiscal, além de possuir grandes clientes na sua carteira, ao longo de mais de 10 anos de atuação.

Tomas Rosa e Marcelo Queiroz Jr: sócios do Tax Group

(Foto: Divulgação)

Garimpo

Abril é um bom mês para dar uma renovada no visual da casa. Para começar, nada melhor do que investir em boas porcelanas. No San Martin Antiquário, no Pelourinho, você encontra algumas raridades da Companhia das Índias e da tradicional Limoges. Passa lá!

San Martin Antiquário, no Pelourinho

(Foto: Alô Alô Bahia)

Palestra

A dentista Kamila Figueiredo é nome confirmado no 24º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), que acontece em novembro, no Hotel Iberostar, em Praia do Forte. Por lá, ela ministrará uma palestra sobre harmonização orofacial.

Reflexão

Domingo de Páscoa, dia de reaprender a lição de recomeçar, do se reinventar, do se reciclar. Pois, a ressurreição, a passagem, a promessa, enfim, o simbolismo da Páscoa é este: a dádiva divina de nossa capacidade de, a cada dia, renascer plenos de disposição para os novos desafios (pois eles também se renovam), para nos adaptarmos às novas contingências e circunstâncias que a vida nos impõe. Que sejamos todos, nesta vida, como coelhinhos alegres e saltitantes, que vão superando obstáculos e distribuindo doçuras pelos caminhos. Beijo, beijo.

Alô Alô Júnior Magalhães, Telma e Genivaldo Barbosa, Miti Sampaio, Carlinhos Brown e Hildegard Angel. Beijo, beijo e Maria passa na frente!