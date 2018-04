Ricardo David revela dificuldades no Vitória no Podcast #32

Ouça entrevista do presidente do Vitória

O presidente do Vitória, Ricardo David, completou 100 dias de gestão no rubro-negro no final do mês de março. Nesse tempo, foram muitas as alegrias e as dificuldades. David contou algumas delas em entrevista ao Bate-Pronto Podcast, em sua 32ª edição. O dirigente revelou aos jornalistas Ivan Dias Marques, Vitor Villar e Fernanda Varela que esteve próximo do desespero ao se deparar com os cofres do Leão combalidos, a ponto de ter que usar garantias pessoais dele e do vice-presidente Francisco Salles em um empréstimo. Além disso, fez uma promessa aos rubro-negros sobre a divisão de base, falou sobre contratações para a Série A e se posicionou em relação à Copa do Nordeste. Confira a entrevista completa:

N.R.: Nos primeiros 30 minutos de entrevista, há uma interferência sonora ao fundo, corrigida após essa meia hora.

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 32



1º Bloco - Entrevista com Ricardo David



100 dias de presidência - alegrias e tristezas: início aos 03:41

Análise do Ba-Vi - recepção, torcida única e arbitragem: início aos 08:31

Julgamento no STJD: início aos 27:15

Novidades no cargo: início aos 32:12

Contratações: início aos 38:53

Promessa sobre a base e desempenho de Neilton: início aos 52:30

Renovações: início aos 57:10

Time sub-23: início a 01:05:16

Auditoria e situação financeira: início a 1:06:46

Novos parceiros e o escândalo da planilha: início a 1:13:44

Copa do Nordeste: início a 1:17:16



2º Bloco - Perguntas dos seguidores: início a 1:29:04

Trilha desta edição: Ivete Sangalo - Hino do Vitória



