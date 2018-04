Ricardo de Lima é aclamado novo presidente da FBF

Atual vice-presidente sucederá Ednaldo Rodrigues em janeiro de 2019

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) tem um novo presidente. O candidato Ricardo de Lima foi eleito por aclamação na tarde desta terça-feira (3), em votação que ocorreu no Wish Hotel da Bahia, no bairro do Campo Grande, em Salvador.

Única inscrita, a chapa “Modernidade e Serenidade para o Futebol Baiano” tem Ricardo de Lima como presidente e Manfredo Lessa como vice.

Ricardo de Lima é o atual vice-presidente da federação e assumirá o cargo no dia 16 de janeiro de 2019, com mandato de quatro anos. Na própria FBF, ele também já passou pelos departamentos de TI e de registro e assume o posto máximo após o presidente Ednaldo Rodrigues não se lançar candidato.

O advogado eleitoral Ademir Ismerim, que anunciou publicamente que seria candidato, teve o registro de sua candidatura negado. Ele acionou a Justiça tentando barrar o processo eleitoral, sob acusação de que as eleições foram convocadas "em pleno feriado da Semana Santa, buscando, dessa forma, inviabilizar a disputa”. Ainda segundo ele, “esse fato, por si só, é capaz de medir o desejo de se perpetuar no poder”. O pedido foi indeferido nesta terça.