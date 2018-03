Rihanna critica Snapchat por anúncio com alusão a violência doméstica

A esquerda, anúncio diz: "Você prefere dar um tapa na Rihanna ou um soco no Chris Brown?"; à direita, reação da cantora: "Snapchat, você sabe que não é meu aplicativo favorito, mas estou tentando entender qual era o seu ponto com esse absurdo! Eu adoraria chamar isso de ignorância, mas sei que você não é tão burro. Você gastou dinheiro para animar algo que envergonharia vítimas de violência doméstica e ainda fez piada com isso!!! Isto não é sobre meus próprios sentimentos pessoais, porque eu não tenho muitos... Mas todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especialmente os que ainda passam por isso... Você nos decepcionou! Que vergonha. Pode jogar todas as desculpas no lixo" (Fotos: Reprodução)