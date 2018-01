Rio de Janeiro domina Brasileiro de Optimist no Yacht Clube

Considerada a divisão de base da vela, categoria reúne atletas entre sete e 15 anos

O sol do verão de Salvador e a calmaria das águas da Baía de Todos os Santos deram o tom perfeito para o 46º Campeonato Brasileiro Vela da Classe Optimist, que chegou ao fim nesta segunda-feira (15), no Yacht Clube da Bahia. A categoria é considerada a divisão de base do esporte e disputam crianças entre 7 e 15 anos de idade.

Ao todo, 180 atletas participaram da competição que durou 13 dias entre as divisões juvenil, infantil e mirim. Na categoria juvenil masculino, o grande vencedor foi Leonardo Crespo, seguido por Mathias Crespo e Pedro Madureiro, todos do Iate Clube do Rio de Janeiro. O trio ficou também com as três primeiras colocações da classificação geral do torneio.

O Rio de Janeiro foi eleito o melhor estado de toda a competição e levou também o prêmio por equipes. Outros dois grupos do Rio Grande do Sul terminaram na segunda e terceira colocações.

Já na categoria feminina, a vencedora foi Nina Pessoa, do Rio de Janeiro, seguida por Manoela Cunha, do Rio Grande do Sul, e Julia Ollivier, de Pernambuco. Coordenador de vela do Yacht Clube da Bahia, Ricardo Câmara comemorou o sucesso da competição.

“A classe Optimist é o início da vela. Os futuros campeões olímpicos, pan-americanos, do Brasil estão aqui. Daqui há dez anos o nome desses meninos vão estar nas primeiras colocações dos campeonatos. Esses dias foram ótimos, com ventos bons, o sol, a moçada se divertindo, o clube recebeu bem os atletas. A imagem da Bahia neste evento foi muito boa”, afirmou Ricardo.

Este ano, a competição contou ainda com uma equipe da França. A presença dos atletas faz parte de uma parceria firmada entre o Yacht Clube da Bahia e a Liga de Vela da Normandia.

Laser

Na sequência do Campeonato Brasileiro Optmist, terá início nesta terça (16) o 44º Campeonato Brasileiro da Classe Laser, nas categorias Standard, Radial e 4.7.

A modalidade é considerada a mais importante da vela e vai contar com a presença de nomes importantes do cenário nacional, como o velejador Bruno Fontes, representante do Brasil em diversas olimpíadas. Os atletas serão recebidos na ‘Vila da Regata’, montada pelo Yacht para as competições.

“A expectativa é muito boa, o Laser é um barco olímpico, o barco do Robert Scheidt, o nosso multicampeão, com várias medalhas olímpicas. Devemos ter cerca de 100 barcos competindo aqui na Bahia. Aqui estão os grandes velejadores da classe no Brasil”, concluiu Ricardo.