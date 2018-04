Ritmo de preparação: confira mais questões comentadas para o concurso da Polícia Civil

Professores apontam o caminho na resolução de questões e ajudam candidatos nas disciplinas de Português e Raciocínio Lógico

O CORREIO segue até o final da semana dando uma força extra para os 48 mil candidatos que devem fazer a prova da Polícia Civil, que acontece no próximo dia 22 de abril. No simulado de hoje, mais questões de Português e Raciocínio Lógico selecionadas pelo professor de Matemática e Raciocínio Lógico do Curso Ímpar, Jadiel Varges e pela professora de Português e Redação no curso Ímpar e na Casa dos Concursos, Marilene Sila. Confira:





PORTUGUÊS



1. Assinale a alternativa cuja frase, redigida com base nos versos “Mesmo a quem não tem fé / A fé costuma acompanhar”, está em conformidade com a norma-padrão.

(A) Podem haver pessoas sem fé, e mesmo assim a fé costuma acompanhar-lhes.

(B) Mesmo as pessoas que não têm fé costuma ter esta acompanhando-lhes.

(C) Há pessoas que não têm fé; mesmo assim, a fé costuma acompanhá-las.

(D) Se tem pessoas sem fé, mesmo assim esta costuma acompanhar elas.

(E) Se têm pessoas sem fé, esta, mesmo assim, tem acompanhado-as.



2. Assinale a alternativa cujo termo para, em destaque, expressa ideia de finalidade.

(A) A economia cresce encontrando soluções, em geral tecnológicas, para reduzir ineficiências...

(B) Quem abandonou a roça foi para cidades, integrando a força de trabalho da indústria e dos serviços.

(C) Esse processo pode ser cruel para com indivíduos que ficam sem emprego...

(D) O mesmo vale para outros apetrechos que você possa ter, mas são subutilizados.

(E) Dá para descrever isso como a destruição de riqueza.





GABARITO





1. Alternativa C

O verbo haver no sentido de existir estará verbo impessoal, por isso permanece na terceira pessoa do singular, o sujeito do verbo tem é pessoas, logo o acento circunflexo no verbo, acompanhar verbo transitivo direto vem acompanhado do pronome pessoal oblíquo as = objeto direto, a forma verbal perde o R e acrescenta-se L o resultado = acompanhá-las, sem esquecer o acento.





2. Alternativa A

a) substituir, por – a fim de, com o objetivo de, com o propósito de, mantém o sentido.





RACIOCÍNIO LÓGICO





1. Sobre as tabelas de verdade dos conectivos de disjunção (inclusiva), conjunção e implicação (material), assinale a alternativa correta.

(A) As conjunções só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos.

(B) Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro.

(C) As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso.

(D) Só há um caso em que as implicações são verdadeiras.

(E) As implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso.





GABARITO





1. Alternativa E

No conectivo só há um resultado quando caso contrário, ou seja, Conjunção V ambos forem verdadeiros. se há pelo menos um falso, o resultado será falso. DISjunção F ambos forem FALSos. se há pelo menos uma VERDADE, resultado VERDADEIRO. CONDICIONAL / Implicação F ANTECEDENTE for V e CONSEQUENTE F. se o ANTECEDENTE for F, resultado VERDADEIRO e se o CONSEQUENTE for V, resultado também VERDADEIRO.

Os conectivos DISJUNÇÃO EXCLUSIVA e BICONDICIONAL têm relações opostas.

No conectivo resultado quando ou seja, DISjunção EXCLUSIVA V os valores forem diferentes, se ocorrer V F, resultado será VErDADEIRO e se ocorrer F V, resultado será também VErDADEIRO. BICONDICIONAL V os valores forem IGUAIS, se ocorrer V V (TUDO), teremos uma VErDADE e se ocorrer F F (NADA), teremos outra VErDADE.

Observamos que:

. A alternativa A está incorreta por causa da palavra “SÓ”.

. A letra B está errada pois NÃO EXISTE IMPLICAÇÃO FALSA com ANTECEDENTE FALSO (caso da letra E)

. A assertiva C está incorreta pois as DISJUNÇÕES SÃO FALSAS quando AMBOS dos disjuntos são FALSOS.

. A alternativa D está errada pois só há um caso em que as IMPLICAÇÕES são FALSAS (Vera Fischer é Falsa).





