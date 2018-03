Rodrigão dança só com tapa-sexo e flores para Adriana; veja vídeo

Segundo ex-BBB, a vida do casal estava "muito pacata"

Juntos desde 2011, os ex-brothers Adriana e Rodrigão viveram momentos especiais (e bastante animados) essa noite, entre quatro paredes. Isso porque Rodrigão preparou um "manual de conquista" para a mulher, que já tinha surpreendido a todos durante a semana ao escurecer os fios loiríssimos. Parece que a novidade aguçou a mente do maridão, que não poupou elogios à Adriana nas redes sociais.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Segurando um buquê de rosas numa mão, e uma cerveja na outra, Rodrigão subiu na cama e dançou nú, usando um tapa sexo em formato de coração, além de chapéu e óculos escuros. "Ela disse que nossa vida a dois estava muito pacata", justificou ao publicar dois vídeos da dança sensual no Instagram.

"Eita que não to dando conta de ser casado com a morena mais linda desse mundão, vcs tbm ficam elogiando toda hora, estão criando um monstro tá?! VOCÊS!", escreveu ele na quarta-feira (7). "Amor da minha vida, como é que eu posso reclamar de algum dos seus 45.000 defeitos? Dos assobios do seu nariz? De te fazer companhia no banheiro enquanto faz o número 2?! Se vc conseguiu ficar ainda mais linda nessa transformação?! Sem condições! Te amo", continuou. Adriana e Rodrigão casaram em 2015. Os dois são pais de Linda e Rodrigo.