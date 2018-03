Rodrigo Becão e Nino comemoram primeiro gol pelo Bahia

Zagueiro marcou de cabeça e lateral fez um golaço de fora da área

A goleada coroou a boa exibição do Bahia diante do Jequié e deixou mais feliz ainda o zagueiro Rodrigo Becão e o lateral-direito Nino Paraíba que marcaram pela primeira vez pelo tricolor. O zagueiro completou de cabeça o bom cruzamento de Vinicius em cobrança de escanteio e fez o terceiro gol.

"A gente trabalha para contribuir dentro de campo. Fui feliz em fazer o gol e ajudar a equipe. Toda honra a Deus. A crítica faz parte do futebol, num clube do tamanho do Bahia a crítica sempre vai fazer parte", disse na saída do campo, se referindo às críticas que recebeu por parte da torcida no ano passado.

Nino também comemorou bastante o gol marcado e dedicou ao filho que está por vir. "Agradecer a Deus pelo primeiro gol, e principalmente pelo meu filho que está vindo aí, e a toda minha família. A gente vinha conversando que nosso time ia acertar. E agora, o time vai se arrumando a cada jogo, e entrosando, que é o importante. Agora vamos pensar no próximo jogo, que é o Náutico", destacou lembrando do confronto de sábado, às 16h, pela Copa do Nordeste.