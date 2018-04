Roger Waters anuncia show extra em Sâo Paulo

Apresentação extra acontecerá no dia 10/10; o show em Salvador será no dia 17/10, na Fonte Nova





Depois de esgotar os ingressos mais em conta para seu show em São Paulo, Roger Waters anunciou uma data extra na capital paulista. O ex-baixista e vocalista do Pink Floyd já tinha show confirmado no Allianz Parque em 9 de outubro e também tocará no dia seguinte, 10 de outubro. A notícia foi dada no Facebook oficial do músico.

A apresentação faz parte da turnê mundial Us + Them - uma menção à música Us and Them do clássico álbum The Dark Side of the Moon.

As entradas mais baratas para a apresentação do dia 9, pista e cadeira superior, já estavam esgotadas. As vendas de ingressos para o dia 10 começam nesta segunda, em pré-venda, e na quinta para todo o público, pela Tickets For Fun

Neste fim de semana, Waters levou sua estrutura megalomaníaca e as músicas do Pink Floyd e de sua carreira solo para Barcelona.

Veja:





A turnê Agora, são oito shows de Roger Waters nesta turnê pelo Brasil. Além dos marcados em São Paulo, as outras cidades do giro são: Brasília (13/10), Salvador (17/10), Belo Horizonte (21/10), Rio de Janeiro (24/10), Curitiba (27) e Porto Alegre (30).

Os valores de ingressos variam de cidade a cidade. Em São Paulo, as entradas são as que tem a entrada mais alta e vão de R$ 165 a R$ 810 (pista premium). O ingresso mais barato é o de Salvador, com preços que variam de R$ 90 a R$ 710.

Roger Waters lançou neste ano o disco Is This The Life We Really Want? e saiu em mais uma turnê mundial. Os shows são cheios de mensagens políticas, incluindo críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.