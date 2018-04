Roma faz 3x0 no Barcelona e se classifica na Liga dos Campeões

Italianos haviam perdido por 4x1 na ida; Liverpool vence Manchester City de novo

Se a intenção é pedir um milagre, nada melhor do que estar pertinho do Papa Francisco. A Roma conseguiu o que se dizia impossível. Nesta quarta (9), pela Liga dos Campeões, os italianos bateram o Barcelona por 3x0, na capital da Itália, e se classificaram para a semifinais. Já na Inglatera, o badalado Manchester City perdeu por 2x1 para o Liverpool e deu adeus ao título inédito da Liga.



City e Roma, que haviam perdido por 3x0 e 4x1 na ida, respectivamente, precisavam de grandes placares para chegar às semis e começaram bem seus jogos. Na Inglaterra, logo aos 2 minutos, Sterling rolou pra Gabriel Jesus bater de primeira e fazer 1x0. A Roma demorou 4 minutos a mais. De Rossi lançou Dzeko, que tocou na saída de Ter Stegen. Enquanto o City não deixava o Liverpool respirar, Roma e Barça faziam um jogo equilibrado.



No segundo tempo, os gols saíram cedo também, mas não dos mesmos times. Em Manchester, Mané fez boa jogada, Ederson soltou e Salah empatou o jogo, praticamente eliminando o rival. Já na Itália, Dzeko sofreu pênalti, que De Rossi cobrou bem e fez Roma 2x0. Só faltava um para o milagre italianos.



Aos 32, o City recebeu seu tiro de misercórdia. Firmino roubou bola de Otamendi e virou: 2x1. Mas a Roma não desistia e chegou ao 3x0 com Manolas, de cabeça. Foi se segurar até o final e comemorar a história ser escrita.



Outros jogos

Na quarta (11), as outras duas vagas nas semifinais serão decididas. Na Espanha, o Real Madrid recebe a Juventus após ter vencido o jogo de ida por 3x0, em Turim. Já na Alemanha, o Bayern de Munique encara o Sevilla. No primeiro jogo, os alemães venceram por 2x1 e podem perder a té por 1x0.