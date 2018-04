Roque Ferreira estreia na ficção

Puçangas reúne contos que se passam na região amazônica

Muito conhecido como compositor, o baiano Roque Ferreira, 71 anos, está estreando na ficção com Puçangas (Cousa), reunião de contos que, segundo o próprio autor, tem muitos elementos do realismo fantástico. Influenciado por Jorge Luis Borges (1899-1986) e Gabriel García Márquez, Roque diz que o leitor mais atento perceberá a presença dos dois autores no livro, além do brasileiro Machado de Assis (1839-1908).

Embora não sigam uma temática única, os mais de 20 contos têm, segundo o autor, alguns elementos que os unem: “Uma coisa em comum entre eles é que se passam numa região do país, alternando entre o oeste do Maranhão, Pará e Amazonas. Além disso, a água, a flora e a fauna são elementos muito presentes em todos eles”, revela Roque.

Elementos indígenas também estão muito presentes mas histórias. O conto que abre o livro, Icamiabas, cita o curare, um veneno paralisante encontrado na natureza. “É sobre um índio que se envolve com uma mulher bem mais jovem e, quando ele reencontra a própria mulher, ela descobre que está sendo traída, ao sentir o cheiro da jovem. Ela então pega umas flechas e põe veneno nelas. Crava nele e enlouquece”, resume o autor.

Para reproduzir esse universo amazônico, Roque realizaou muitas pesquisas em livros, embora não tenha visitado as regiões em que as histórias se passam. “Só estive em Manaus, há alguns anos, por dois meses. Mas, para o livro, não tive contato nenhum e foi tudo baseado em pesquisas. Estudei muito sobre pássaros e eles têm nomes muito bonitos. A vegetação, a flora e a fauna dali são pura poesia”, diz Roque.

Autor de mais de 700 canções, segundo estimativa própria, Roque já foi gravado por cantores e cantoras como Zeca Pagodinho, João Nogueira (1941-2000), Roberta Sá, Martinho da Vila e Dudu Nobre.

O compositor diz que há chances de gravar um novo álbum ainda neste ano, que será seu quinto registro como como cantor. E Roque estará muito bem acompanhado: já convidou Martinho da Vila e Bethânia para participarem.