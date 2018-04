Rosa Passos e João Donato: dois mestres da música cantam juntos no mesmo palco

(Foto:Divulgação)

Rosa Passos volta a se apresentar na Bahia, seu estado natal



A produtora Eliana Pedroso, gestora do Café-Teatro Rubi, fez a proposta e eles toparam o desafio. Portanto, nos dias 4 e 5 de maio, às 20h30, a cantora baiana Rosa Passos divide o palco com o músico, cantor e compositor acreano, João Donato. Um encontro inusitado e emocionante que une duas feras da MPB pela primeira vez. O show, batizado de Rosa Passos e João Donato juntos!, promete fazer história.



(Foto:Divulgação)

O cantor e compositor João Donato vai dividir o palco com Rosa Passos

Maitê Proença volta a Bahia

Depois de duas temporadas em São Paulo, Salvador é a segunda cidade escolhida por Maitê Proença para comemorar seus 40 anos de carreira e 60 anos de vida. A atriz festeja as datas com seu espetáculo A mulher de Bath, que tem direção de Amir Haddad. As apresentações serão nos dias 25, 26 e 27 de maio, no Teatro Jorge Amado. Baseado no livro Os Contos da Cantuária (1476), do inglês Geoffrey Chaucer, ela interpreta Alice, uma viúva de cinco maridos que está à procura do sexto. Em um ambiente fantástico, cercado de monstros e referências, a personagem fala sobre sexo, amor e a necessidade de soberania feminina.

(Foto:Matheus José Maria/Divulgação)

A atriz Maitê Proença festeja 40 anos de carreira com espetáculo solo

Show para mães

O Salvador Shopping está preparando uma intensa programação para festejar o Dia das Mães. Dentre as ações, que irão acontecer entre os dias 9 e 13 de maio, e que Incluirá bate-papos, workshops, desfiles e shows, estão os shows de Leoni, no dia 9, e de Guilherme Arantes, no dia 13. Todas as atividades acontecerão na Praça Central (Piso L1), com acesso gratuito.



Pré-estreia

Claudio Marques e Marília Hughes estarão recebendo seus convidados no próximo dia 19, às 19h, no Espaço Itaú de Cinema- Glauber Rocha, para a avant premiere do seu último filme A Cidade do Futuro. A obra, filmada em Serra do Ramalho, no interior da Bahia, conta a história de um triangulo amoroso envolvendo dois rapazes e uma moça que assumem o romance e formam uma família nada tradicional. A exibição será seguida de debate com os diretores e atores, mediado pelo jornalista Jorge Gauthier, editor do blog Me Salte, do Correio.

Na espera

A atriz baiana Ana Cecília Costa está na expectativa do lançamento do filme 3X4, da cineasta brasiliense Adriana Vasconcelos, que deverá estrear nos cinemas ainda este semestre. No longa-metragem, ela interpreta Sônia, uma mulher judiada pela vida.

Faustino vai ao museu

O artista visual Miguel Cordeiro, que despertou na cena artística local no final dos anos 1970 com os grafites espalhados pela cidade assinados pelo personagem Faustino, que ironizava aspectos do cotidiano do brasileiro, inaugura exposição no próximo dia 20, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A mostra, chamada Primavera Burlesque, vai reunir 50 obras e fica em cartaz até 30 de maio, com visitação gratuita.

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Tereza Carvalho/Divulgação)

A sommelière Patricia Penha é hoje uma das profissionais mais requisitadas

Até pouco tempo não era comum assistir a uma mulher servir vinhos em restaurantes. Tampouco ouvi-la falar com segurança e grande conhecimento sobre a bebida. Isso era restrito aos homens. A soteropolitana Patrícia Penha, 39, quebrou a tradição ao trocar o emprego na área de hotelaria, há cerca de 10 anos, para virar sommelière. Sua trajetória começou no restaurante Mani, em São Paulo, hoje o 46ª no ranking mundial de restaurantes que é comandado por Helena Rizzo, eleita a melhor chef mulher do mundo. Foi lá, onde trabalhou cinco anos, que descobriu a paixão pelo mundo dos vinhos. Formou-se pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) e passou pela The Wine School (WSET), onde recebeu a certificação internacional. Depois, seguiu para a Cidade do Cabo, na África do Sul, de onde voltou diplomada. A idéia era se fixar, de novo, em São Paulo, mas não resistiu ao chamado de suas raízes e voltou pra casa. Aqui passou pela extinta Ana Import e Amado até se tornar consultora em restaurantes, importadoras e distribuidoras da bebida. Muitas cartas de vinho de restaurantes da cidade têm a sua assinatura. “Valeu a pena, mas ainda tenho que provar, o tempo inteiro, que “apesar” de ser mulher, sou especialista em vinhos”, brinca.

Mais +

Enfim, vai sair a licitação para o novo Terminal Rodoviário de Salvador a ser construído no bairro de Águas Claras. Espera-se que tudo corra bem e que o novo ponto de chegada e partida de ônibus intermunicipais e interestaduais saia logo para desafogar o atual terminal que já passou da hora de ser substituído.

Menos -

A Ceasa do Ogunjá, assim como a do Cia, carecem urgentemente de intervenções em suas estruturas físicas. A primeira por ser um centro de distribuição de hortifruti que abastece toda a cidade, a do Ogunjá por ser um espaço de fácil acesso e que poderia ser melhor aproveitado pelos soteropolitanos não fosse o estado lamentável em que se encontra.