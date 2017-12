Rose Volantê conquista título mundial de boxe

Ela derrotou a argentina Brenda Carvajal e é a primeira brasileira a conquista um cinturão mundial

Ela fez história. Rose Volantê é a primeira brasileira a ganhar um título mundial das quatro principais entidades que dirigem o boxe. A brasileira derrotou a argentina Brenda Carvajal, em Jujuy, na Argentina, e conquistou o cinturão da Organização Mundial de Boxe (OMB). “Gratidão a minha equipe e a todos envolvidos! Todos que fazem parte deste trabalho. Somos campeões do mundo!”, comemorou a brasileira em uma postagem no Facebook.

Rose, de 35 anos, dominou amplamente o combate durante os dez rounds e ainda aplicou duas quedas na adversária. A primeira veio após bom cruzado de esquerda e a segunda com um potente direto de direita.

Dois jurados deram vitória para a brasileira: 95 a 93 e 94 a 93. Um deles, por sua vez, deu empate em 94 pontos. A TV argentina, que transmitiu o combate, anotou 97 a 91 para Rose Volantê.

A invicta “Queen” Rose soma agora 12 vitórias, com seis nocaute ao todo. Por contrato, Carvajal tem direito a uma revanche no Brasil, possivelmente em março, na cidade de Santos. A atleta é nascida em São Paulo e treina em Santos. Ela começou a praticar boxe há oito anos para perder peso. Depois de atingir o objetivo, permaneceu no boxe e se profissionalizou.



Grupo seleto

Rose Volantê se junta ao seleto grupos de boxeadores brasileiros que já conquistaram título mundial na carreira: Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas e Valdemir Sertão Pereira.